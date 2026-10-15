Haas confirmó al reemplazo de Ocon para la Fórmula 1 en 2027: Brasil tendrá dos pilotos
El brasileño de 21 años, actual líder de la Fórmula 2 y miembro de la Academia Ferrari, debutará en la máxima categoría y compartirá equipo con Oliver Bearman.
Haas confirmó a Rafael Camara como piloto titular para la temporada 2027 de la Fórmula 1. El brasileño ocupará el lugar que dejará Esteban Ocon al finalizar el campeonato actual y será compañero del británico Oliver Bearman en la escudería estadounidense.
La incorporación representa una apuesta por la juventud y el talento del automovilismo sudamericano. Con 21 años, Camara atraviesa un gran momento en las categorías formativas y está cerca de completar una trayectoria destacada antes de su llegada a la máxima categoría.
¿Quién es Rafael Camara, el nuevo piloto de Haas?
Nacido en Recife, Brasil, se consolidó como una de las principales promesas del automovilismo internacional. En 2024 se consagró campeón de la Fórmula Regional Europea y, al año siguiente, se destacó en la Fórmula 3. Ahora, el brasileño compite en la Fórmula 2 con el equipo Invicta y pelea por el campeonato.
Según el panorama presentado en la categoría, mantiene una ventaja de siete puntos sobre Nikola Tsolov, por lo que buscará cerrar la temporada con otro título. Si consigue coronarse, tendrá la posibilidad de completar una progresión extraordinaria por las categorías de formación, un antecedente que reforzaría todavía más su candidatura como una de las grandes figuras jóvenes del automovilismo.
El vínculo con Ferrari, una pieza clave para su llegada
Uno de los factores que favorecieron la llegada de Camara a Haas es su pertenencia a la Academia de Pilotos de Ferrari. La escudería italiana mantiene una relación técnica con el equipo estadounidense, al que suministra motores y otros componentes.
Además de sus resultados deportivos, el brasileño acumuló experiencia en pruebas privadas con monoplazas de temporadas anteriores. Entre esos ensayos se destacaron sus trabajos en el circuito portugués de Portimão, donde habría convencido a los responsables del equipo con su velocidad y capacidad de adaptación.
El jefe de Haas, Ayao Komatsu, valoró especialmente su rendimiento en situaciones exigentes de la Fórmula 2 y su desempeño durante las pruebas: “Rafa demostró una velocidad impresionante en momentos muy difíciles durante su debut en la F2, como las clasificaciones en Mónaco y Montreal”, expresó el directivo. También destacó lo que observó durante los ensayos en Portugal y aseguró que el equipo está comprometido con brindarle las herramientas para desarrollarse.
¿Qué dijo Camara sobre su llegada a la Fórmula 1?
El brasileño celebró la oportunidad de dar el salto a la máxima categoría y remarcó que su principal objetivo será prepararse para afrontar el desafío: “Es un paso importantísimo en mi carrera. Ahora mi objetivo es prepararme de la mejor manera, aprender del coche y seguir desarrollándome como piloto”, manifestó tras conocerse el acuerdo.
Con su incorporación, Haas empieza a definir su alineación para 2027. Camara compartirá garaje con Bearman, mientras que la salida de Ocon marcará el final de su etapa en el equipo estadounidense. El anuncio también suma un nuevo nombre joven a la grilla de la F1 y confirma la apuesta de Haas por una dupla con proyección a futuro.
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