Haas confirmó al reemplazo de Ocon para la Fórmula 1 en 2027: Brasil tendrá dos pilotos

Además de sus resultados deportivos, el brasileño acumuló experiencia en pruebas privadas con monoplazas de temporadas anteriores. Entre esos ensayos se destacaron sus trabajos en el circuito portugués de Portimão, donde habría convencido a los responsables del equipo con su velocidad y capacidad de adaptación.

El jefe de Haas, Ayao Komatsu, valoró especialmente su rendimiento en situaciones exigentes de la Fórmula 2 y su desempeño durante las pruebas: “Rafa demostró una velocidad impresionante en momentos muy difíciles durante su debut en la F2, como las clasificaciones en Mónaco y Montreal”, expresó el directivo. También destacó lo que observó durante los ensayos en Portugal y aseguró que el equipo está comprometido con brindarle las herramientas para desarrollarse.

¿Qué dijo Camara sobre su llegada a la Fórmula 1?

El brasileño celebró la oportunidad de dar el salto a la máxima categoría y remarcó que su principal objetivo será prepararse para afrontar el desafío: “Es un paso importantísimo en mi carrera. Ahora mi objetivo es prepararme de la mejor manera, aprender del coche y seguir desarrollándome como piloto”, manifestó tras conocerse el acuerdo.

You've heard the news. Now hear from Rafa #HaasF1 #F1 https://t.co/bj9taDHLMd — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2026

Con su incorporación, Haas empieza a definir su alineación para 2027. Camara compartirá garaje con Bearman, mientras que la salida de Ocon marcará el final de su etapa en el equipo estadounidense. El anuncio también suma un nuevo nombre joven a la grilla de la F1 y confirma la apuesta de Haas por una dupla con proyección a futuro.