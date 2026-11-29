El desarrollo de la carrera y el cierre del año en Abu Dhabi

La prueba exigió recambio de neumáticos antes de cumplir 27 giros con el mismo compuesto por la degradación, y Colapinto junto a Sergio Checo Pérez fueron los únicos en largar con gomas duras mientras el resto apostó por medias.

Colapinto ganó un lugar en la partida, se ubicó delante de Gasly y administró la degradación con un ritmo competitivo que Alpine destacó por radio, aunque un inconveniente con el neumático delantero izquierdo en boxes lo hizo retroceder antes de recuperar algunos puestos sin alcanzar el top 10.

En la punta, Andrea Kimi Antonelli logró su décima victoria de la temporada por delante de George Russell y Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen terminó cuarto para asegurar el subcampeonato de pilotos y el cierre de la temporada 2026 será del 4 al 6 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina, con carrera el domingo a las 10:00 (hora argentina) sobre 58 vueltas.