La bronca de Franco Colapinto por la mala parada en boxes de Alpine en Qatar: "Perdí mucho tiempo"
El piloto argentino terminó 13° por delante de Pierre Gasly y lamentó una detención lenta que le costó puestos y chances de puntos.
Franco Colapinto finalizó en el 13° puesto del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y quedó por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que culminó 14°, en una competencia en la que mostró buen ritmo pero sufrió una mala parada en boxes.
Tras la actividad en el Circuito Internacional de Lusail, el piloto argentino de 23 años expresó su malestar por el tiempo perdido en los pits cuando buscaba avanzar hacia la zona de puntos.
El enojo por la detención en boxes y su balance en Lusail
En diálogo con ESPN, Colapinto apuntó contra la demora en la detención y resumió el impacto que tuvo en su carrera: "El primer stint fue muy bueno. Después, nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y el tercero. Pero, en general, tenía buen ritmo, no estábamos mal. Perdí muchas posiciones y tiempo en pista durante la parada. Fue seis o siete más lenta de lo que debería haber sido. Perdí mucho tiempo ahí".
El argentino también lamentó lo que cuesta sostener el ritmo en pista frente a un error en boxes: "Intentaremos mejorar eso para la próxima. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Una lástima. Intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi. Es un finde difícil para nosotros, pero nos cayó bien la pista".
A pesar de la bronca por la estrategia y el paso por boxes, valoró su desempeño individual en un trazado exigente: "Más que nada, contento con mi performance. Un buen finde en un circuito que siempre me costó bastante. Curvas largas que, a veces, se me complican un poquito más por mi estilo de manejo. Este fin de semana fui muy bien en qualy y carrera. Tuve muy buen ritmo, maximicé todo y fui consistente en carrera. Creo que eso es lo mejor. El resto, fue un circuito que nos cayó mal como equipo. Intentaremos mejorar para el año que viene".
El desarrollo de la carrera y el cierre del año en Abu Dhabi
La prueba exigió recambio de neumáticos antes de cumplir 27 giros con el mismo compuesto por la degradación, y Colapinto junto a Sergio Checo Pérez fueron los únicos en largar con gomas duras mientras el resto apostó por medias.
Colapinto ganó un lugar en la partida, se ubicó delante de Gasly y administró la degradación con un ritmo competitivo que Alpine destacó por radio, aunque un inconveniente con el neumático delantero izquierdo en boxes lo hizo retroceder antes de recuperar algunos puestos sin alcanzar el top 10.
En la punta, Andrea Kimi Antonelli logró su décima victoria de la temporada por delante de George Russell y Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen terminó cuarto para asegurar el subcampeonato de pilotos y el cierre de la temporada 2026 será del 4 al 6 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina, con carrera el domingo a las 10:00 (hora argentina) sobre 58 vueltas.
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