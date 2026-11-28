Con variables por objetivos deportivos, la remuneración de Colapinto puede escalar hasta los 2 millones de dólares y la de Gasly alcanzar los 15 millones, en una grilla liderada en salario base por Max Verstappen (110 millones) y donde el argentino se ubica en los últimos puestos junto a pilotos como Oliver Bearman y Arvid Lindblad.

Max Verstappen defendió a Franco Colapinto del accidente en el GP de Azerbaiyán