Revelaron cuánto gana Franco Colapinto en Alpine y la millonaria brecha con Pierre Gasly
Un reporte de SalaryLeaks ubicó el sueldo base del piloto argentino en 1,5 millones de dólares al año, frente a los 12 millones de su compañero.
Franco Colapinto percibe un salario fijo estimado en 1,5 millones de dólares por temporada en Alpine, una cifra muy distante de los 12 millones de dólares anuales que recibe su compañero de equipo, Pierre Gasly, según datos difundidos por el portal especializado SalaryLeaks.
La diferencia entre ambos pilotos de la escudería francesa alcanza los 10,5 millones de dólares en el sueldo base, reflejando la disparidad entre una primera campaña completa en la categoría y una década de trayectoria en la Fórmula 1.
Los números que separan a Colapinto de Gasly en Alpine
De acuerdo con el relevamiento, Colapinto, de 23 años, cuenta con un contrato base de 1,5 millones de dólares por año, mientras que Gasly, de 30 años y con cuatro temporadas dentro de la estructura, tiene garantizados 12 millones de dólares anuales.
En el plano contractual, el piloto francés mantiene vínculo con Alpine hasta finales de 2028, en tanto que el argentino tiene asegurada su continuidad como titular para 2027.
Bonos, patrocinios y el lugar en la tabla de la Fórmula 1
Los montos informados corresponden únicamente a los ingresos fijos anuales y no contemplan premios por resultados ni acuerdos comerciales con patrocinadores personales, que en el caso de Colapinto suman ingresos adicionales significativos.
Con variables por objetivos deportivos, la remuneración de Colapinto puede escalar hasta los 2 millones de dólares y la de Gasly alcanzar los 15 millones, en una grilla liderada en salario base por Max Verstappen (110 millones) y donde el argentino se ubica en los últimos puestos junto a pilotos como Oliver Bearman y Arvid Lindblad.
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