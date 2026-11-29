Durante el cambio de gomas, los mecánicos de la escudería francesa tuvieron serias dificultades para ajustar los neumáticos delanteros del monoplaza, lo que demoró excesivamente el servicio y lo devolvió a la pista en la 14ª posición, por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly, antes de poder avanzar apenas un puesto hasta el 13° definitivo.