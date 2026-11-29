El error de Alpine en boxes que arruinó la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar
Franco Colapinto perdió valiosos puestos por una demora de los mecánicos de Alpine en la vuelta 28 del Gran Premio de Qatar y finalizó 13°.
Franco Colapinto sufrió un duro revés en el Gran Premio de Qatar —correspondiente a la 22ª fecha del campeonato de Fórmula 1— luego de que una parada sumamente problemática en los boxes de Alpine le hiciera perder varios puestos y condicionara su estrategia de carrera, relegándolo finalmente al 13° lugar.
El contratiempo ocurrió en la vuelta 28, cuando el piloto argentino ingresó al pit lane para realizar su primera detención tras haber apostado por largar con neumáticos duros, una elección distinta a la de la mayoría de la parrilla.
Durante el cambio de gomas, los mecánicos de la escudería francesa tuvieron serias dificultades para ajustar los neumáticos delanteros del monoplaza, lo que demoró excesivamente el servicio y lo devolvió a la pista en la 14ª posición, por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly, antes de poder avanzar apenas un puesto hasta el 13° definitivo.
El buen ritmo previo de Franco Colapinto y el mensaje de su ingeniero antes del pit stop
Hasta el momento de la detención fallida, el desarrollo de la competencia venía siendo alentador para el argentino, que sostenía tiempos competitivos con el compuesto duro:
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Respaldo por radio desde el muro: minutos antes de ingresar a boxes, su ingeniero de pista Stuart Barlow había elogiado su rendimiento y consistencia: “Amigo, estás haciendo exactamente lo que necesitamos en cuanto a tiempos por vuelta. Por nuestra parte, el equilibrio parece estable”.
El quiebre en la vuelta 28: la demora para fijar las ruedas delanteras neutralizó todo el trabajo acumulado en el primer stint de carrera y lo dejó atrapado en el tráfico detrás de Pierre Gasly.
Balance final en Losail: tras quedar 14° al salir del pit lane por culpa del error operativo del equipo, Franco Colapinto completó el Gran Premio de Qatar en la 13ª posición, sin margen para capitalizar la estrategia alternativa con la que había iniciado la prueba.
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