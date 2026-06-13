MinutoUno

EN VIVOCopa del Mundo

Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Escocia vuelve al Mundial luego de 28 años de ausencia. 

Escocia vuelve al Mundial luego de 28 años de ausencia. 

 EFE
MinutoUno
Deportes
Mundial 2026
Haití

El encuentro, correspondiente al Grupo C, tendrá lugar en el estadio de Boston, desde las 22. Descubrí todos los detalles en la nota.

Compartí en redes:

EN VIVO

Haití y Escocia se enfrentan este sábado en el Estadio de Boston, por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 22 (hora de Argentina).

Este encuentro podrá verse en vivo por DSports y TyC Sports, además de marcar el debut de dos selecciones que buscarán dar el primer paso en una zona que también integran Brasil y Marruecos, los principales candidatos a avanzar a los octavos de final.

Haití vs. Escocia por el Mundial 2026

Live Blog Post

Fin del primer tiempo

Live Blog Post

Escocia abre el marcador con gol de McGinn

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065973278200459449?s=46&t=G7WBB3uYZfzyU-rBlIsaKQ&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Haití vs. Escocia: resultado en vivo

Live Blog Post

El debut de Haití y Escocia en el Mundial 2026

Consciente de la dificultad que representa compartir grupo con dos potencias, tanto Haití como Escocia afrontan este compromiso como una oportunidad clave para sumar puntos y mantenerse en la pelea por la clasificación.

La historia mundialista favorece ampliamente a la selección europea, que disputa su décima Copa del Mundo. Sin embargo, su última presencia fue en Francia 1998, por lo que regresa a la máxima cita del fútbol después de 28 años de ausencia.

Del otro lado esta Haití, que afronta su segundo Mundial. Su única experiencia fue en Alemania Federal 1974, donde quedó eliminada en la fase de grupos tras enfrentar a Italia, Polonia y Argentina. Más de cinco décadas después, el seleccionado caribeño vuelve a la Copa del Mundo con el objetivo de hacer historia y conseguir su primera victoria en el certamen.

Live Blog Post

Formaciones de Haití vs. Escocia

Live Blog Post

Horario y televisación

  • Hora: 22.00
  • TV: TyC Sports y DSports
  • Árbitro: Mustapha Ghorbal
  • Estadio: Boston

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar