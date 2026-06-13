Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

El debut de Haití y Escocia en el Mundial 2026

Consciente de la dificultad que representa compartir grupo con dos potencias, tanto Haití como Escocia afrontan este compromiso como una oportunidad clave para sumar puntos y mantenerse en la pelea por la clasificación.

La historia mundialista favorece ampliamente a la selección europea, que disputa su décima Copa del Mundo. Sin embargo, su última presencia fue en Francia 1998, por lo que regresa a la máxima cita del fútbol después de 28 años de ausencia.

Del otro lado esta Haití, que afronta su segundo Mundial. Su única experiencia fue en Alemania Federal 1974, donde quedó eliminada en la fase de grupos tras enfrentar a Italia, Polonia y Argentina. Más de cinco décadas después, el seleccionado caribeño vuelve a la Copa del Mundo con el objetivo de hacer historia y conseguir su primera victoria en el certamen.