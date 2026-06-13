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Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
El encuentro, correspondiente al Grupo C, tendrá lugar en el estadio de Boston, desde las 22. Descubrí todos los detalles en la nota.
Haití y Escocia se enfrentan este sábado en el Estadio de Boston, por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 22 (hora de Argentina).
Este encuentro podrá verse en vivo por DSports y TyC Sports, además de marcar el debut de dos selecciones que buscarán dar el primer paso en una zona que también integran Brasil y Marruecos, los principales candidatos a avanzar a los octavos de final.
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