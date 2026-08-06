Chiqui Tapia habló sobre las conspiraciones en el Mundial 2026: "Parecía que..."
Chiqui Tapia repudió las operaciones sufridas por el equipo en el Mundial 2026. Aseguró que a muchos les molesta ver a la Selección Argentina arriba.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia, rompió el silencio tras la final perdida ante España y denunció maniobras para desestabilizar al plantel. En una entrevista televisiva, el dirigente analizó todo lo sucedido durante el Mundial 2026 y fue contundente respecto a las campañas mediáticas contra la Selección Argentina.
IMPORTANTE: Chiqui Tapia rompió el silencio sobre la continuidad de Lionel Scaloni y reveló el "plan B y C"
Las polémicas conspiraciones contra la Selección Argentina
Durante su reciente aparición pública, Tapia puso el foco en las extrañas situaciones extradeportivas que rodearon a la albiceleste, especialmente en la definición del torneo disputada en Nueva Jersey y a lo largo de toda la competencia norteamericana.
"Hay gente a la que le molesta que la Selección Argentina gane títulos", disparó el mandatario, visiblemente enojado. Según su visión, el equipo fue blanco de múltiples ataques mediáticos que cruzaron los límites de lo profesional: "Cuando tocan las fibras más íntimas, que son personales, hay cosas en la vida con las que no se jode".
En ese mismo sentido, denunció la existencia de un claro sistema impulsado desde las sombras para desequilibrar anímicamente a los futbolistas antes de salir a la cancha: "Un problema puede ser Claudio Tapia, pero cada partido hubo una operación diferente. Parecía que en cada partido pasaba algo, algún intento de desestabilizar".
Además de la defensa a sus jugadores, el presidente de la entidad valoró el enorme impacto sociopolítico del plantel, destacando que el grupo logró reivindicar a los combatientes de Malvinas y poner el tema diplomático en la agenda global durante la histórica semifinal disputada frente a Inglaterra.
La ansiada renovación de Lionel Scaloni en la AFA
Faltando apenas cuatro meses para la finalización del contrato del cuerpo técnico campeón del mundo en 2022, el presidente aseguró que retener al entrenador de Pujato —a quien definió como el líder de "la mejor selección de la historia"— sigue siendo su prioridad absoluta. "Es mi plan A, B y C", confesó, aunque aclaró que respetará la decisión personal que tome el DT.
"Yo soy un tipo agradecido y por eso hay que dejarlo que medite. No lo puedo tener al Gringo encadenado si él siente que no tiene las ganas necesarias o si tiene alguna proyección superadora. Aunque nos duela, todos tendríamos que pensar así", concluyó.
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