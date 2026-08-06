Chiqui Tapia habló sobre las conspiraciones en el Mundial 2026: "Parecía que..."

Además de la defensa a sus jugadores, el presidente de la entidad valoró el enorme impacto sociopolítico del plantel, destacando que el grupo logró reivindicar a los combatientes de Malvinas y poner el tema diplomático en la agenda global durante la histórica semifinal disputada frente a Inglaterra.

La ansiada renovación de Lionel Scaloni en la AFA

Faltando apenas cuatro meses para la finalización del contrato del cuerpo técnico campeón del mundo en 2022, el presidente aseguró que retener al entrenador de Pujato —a quien definió como el líder de "la mejor selección de la historia"— sigue siendo su prioridad absoluta. "Es mi plan A, B y C", confesó, aunque aclaró que respetará la decisión personal que tome el DT.

"Yo soy un tipo agradecido y por eso hay que dejarlo que medite. No lo puedo tener al Gringo encadenado si él siente que no tiene las ganas necesarias o si tiene alguna proyección superadora. Aunque nos duela, todos tendríamos que pensar así", concluyó.