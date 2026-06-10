Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Brasil vuelve a presentarse como uno de los máximos candidatos al título y llega al torneo con una racha positiva, luego de victorias ante Croacia, Panamá y Egipto. La "Verdeamarela" intentará poner fin a una sequía de 24 años sin consagraciones mundialistas y recuperar el protagonismo que históricamente la caracteriza.

Del otro lado estará Marruecos, campeón africano y protagonista de una histórica campaña en Qatar 2022, donde alcanzó la semifinal. Además, los marroquíes cuentan con un antecedente reciente favorable, ya que derrotaron por 2 a 1 al elenco conducido por Carlo Ancelotti en Tánger en el último enfrentamiento entre ambos seleccionados. Además, el historial también registra una victoria brasileña por 3 a 0 en el Mundial de Francia 1998, partido correspondiente a la fase de grupos.

Formaciones de Brasil y Marruecos por el Mundial 2026

Brasil: Allison, A. Sandro, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Raphinha, Henrique, Cunha. DT: Carlos Ancelotti.

Marruecos: Bono, Belammari, C. Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Amrabat, Rahimi, Ounahi, B. Díaz, Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

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