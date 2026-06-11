Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El encuentro, correspondiente al Grupo C, tendrá lugar en el estadio de Boston, desde las 22. Descubrí todos los detalles en la nota.
Haití y Escocia se enfrentan este sábado en el Estadio de Boston, por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 22 (hora de Argentina).
Este encuentro podrá verse en vivo por DSports y TyC Sports, además de marcar el debut de dos selecciones que buscarán dar el primer paso en una zona que también integran Brasil y Marruecos, los principales candidatos a avanzar a los octavos de final.
Consciente de la dificultad que representa compartir grupo con dos potencias, tanto Haití como Escocia afrontan este compromiso como una oportunidad clave para sumar puntos y mantenerse en la pelea por la clasificación.
La historia mundialista favorece ampliamente a la selección europea, que disputa su décima Copa del Mundo. Sin embargo, su última presencia fue en Francia 1998, por lo que regresa a la máxima cita del fútbol después de 28 años de ausencia.
Del otro lado esta Haití, que afronta su segundo Mundial. Su única experiencia fue en Alemania Federal 1974, donde quedó eliminada en la fase de grupos tras enfrentar a Italia, Polonia y Argentina. Más de cinco décadas después, el seleccionado caribeño vuelve a la Copa del Mundo con el objetivo de hacer historia y conseguir su primera victoria en el certamen.
Formaciones de Haití vs. Escocia
Haití: Johnny Placide; Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne; Ruben Providence, Leverton Pierre, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson; Duckens Nazon y Wilson Isidor. DT: Sebastien Migné.
Escocia: Liam Kelly; Kieran Tierney, Dominic Hyam, John Souttar; Andy Robertson, Scott McTominay, Billy Gilmour, Ryan Christie, Nathan Patterson; George Hirst y Ché Adams. DT: Steve Clarke.
Horario y televisación
- Hora: 22.00
- TV: TyC Sports y DSports
- Árbitro: Mustapha Ghorbal
- Estadio: Boston
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario