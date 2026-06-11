Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado esta Haití, que afronta su segundo Mundial. Su única experiencia fue en Alemania Federal 1974, donde quedó eliminada en la fase de grupos tras enfrentar a Italia, Polonia y Argentina. Más de cinco décadas después, el seleccionado caribeño vuelve a la Copa del Mundo con el objetivo de hacer historia y conseguir su primera victoria en el certamen.

Formaciones de Haití vs. Escocia

Haití: Johnny Placide; Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne; Ruben Providence, Leverton Pierre, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson; Duckens Nazon y Wilson Isidor. DT: Sebastien Migné.

Escocia: Liam Kelly; Kieran Tierney, Dominic Hyam, John Souttar; Andy Robertson, Scott McTominay, Billy Gilmour, Ryan Christie, Nathan Patterson; George Hirst y Ché Adams. DT: Steve Clarke.

Horario y televisación