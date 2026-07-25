Niegan que Rosalía haya cancelado sus shows en Buenos Aires: el comunicado del club de fans

La reacción de los usuarios de Instagram tras el escándalo con Rosalía

Si bien muchos mostraron apoyo a Rosalía, otros se encargaron de demostrar que ya no es lo mismo que antes: "No quedan suspendidos porque el Movistar Arena no quiere devolver la guita y entonces la gente está obligada a ir antes que perder la plata, no porque realmente quieran ir a ver a esta nena... Las cosas como son", escribió una persona.

Muchos, en tanto, señalaron en los comentarios que están vendiendo su entrada, incluyendo ubicación y precio, en repudio a lo sucedido.