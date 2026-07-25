Niegan que Rosalía haya cancelado sus shows en Buenos Aires: el comunicado del club de fans
La cuenta de Instagram de un grupo oficial de seguidores descartó cualquier tipo de cancelación, aunque recibió varios comentarios negativos...
Luego de que Rosalía compartiera una publicación que se burlaba de la Selección Argentina y del país entero tras el Mundial 2026, la artista española quedó envuelta en la bronca de los argentinos, que no pasaron por alto lo sucedido. Tanto fue así, que la cantante debió salir a disculparse con el público que la espera en agosto.
No obstante, el escándalo continuó y, por eso, uno de los clubs de fans salió al cruce de las versiones que indicaban que los shows serían cancelados: "En las últimas horas circularon numerosas publicaciones y rumores sobre una supuesta suspensión de los shows de Rosalía en Buenos Aires", comenzaron escribiendo en Instagram.
Y añadieron: "Queremos llevar tranquilidad a todos los fans: los conciertos NO serán suspendidos. La información fue confirmada por el equipo de la artista y las fechas se mantienen tal como estaban previstas. Movistar Arena 1, 2, 4 y 6 de agosto".
Finalmente, escribieron: "Les recomendamos no difundir información sin verificar y tomar como válidos únicamente los comunicados oficiales y la información confirmada por el equipo de Rosalía. Nos vemos muy pronto para vivir cuatro noches inolvidables".
De todos modos, la reacción de muchos no fue la esperada: los seguidores de la cuenta usaron la publicación para continuar expresando su fastidio.
La reacción de los usuarios de Instagram tras el escándalo con Rosalía
Si bien muchos mostraron apoyo a Rosalía, otros se encargaron de demostrar que ya no es lo mismo que antes: "No quedan suspendidos porque el Movistar Arena no quiere devolver la guita y entonces la gente está obligada a ir antes que perder la plata, no porque realmente quieran ir a ver a esta nena... Las cosas como son", escribió una persona.
Muchos, en tanto, señalaron en los comentarios que están vendiendo su entrada, incluyendo ubicación y precio, en repudio a lo sucedido.
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