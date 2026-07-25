Nicolás Otamendi debutó con ovación en River y fue condecorado junto a Gonzalo Montiel
Como integrantes de la Selección Argentina que pusieron al país en lo más alto en el Mundial 2026, el Millonario reconoció a Otamendi y Montiel.
Y el día finalmente llegó: Nicolás Otamendi se puso la camiseta de River y salió al campo de juego en el arranque del Torneo Clausura, donde el público del Monumental no tardó en ovacionarlo. Tras despedirse de la Selección Argentina, el defensor aterrizó en Núñez, donde seguramente pasará su última temporada como futbolista.
Además de ser reconocido por la dirigencia con placas de la institución, tanto Otamendi como Gonzalo Montiel fueron aplaudidos por más de 80.000 personas por su participación dentro de la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde los dirigidos por Lionel Scaloni dejaron al país en lo más alto.
Lo cierto es que, en la previa al comienzo del partido, los jugadores salieron a precalentar y fue allí cuando los riverplatenses aprovecharon para hacerle sentir todo su amor a Nicolás Otamendi, quien eligió venir al lugar que considera "su casa", como hincha del Millo que es.
Con un Monumental colmado, hubo también agradecimientos a la Selección Argentina
El sentido mensaje de Rodri de Paul a Otamendi tras su retiro de la Selección: "Eterno"
Nicolás Otamendi se despidió formalmente de la Selección Argentina este jueves y fue Rodrigo de Paul quien no dudó en dedicarle un sentido posteo a su compañero en la Scaloneta. Tras haber disputado juntos el Mundial 2026, "Ota" cerró el ciclo y el " motorcito" le envió cálidas palabras que no pasaron inadvertidas.
"El primer día que llegué, me abriste la puerta de la habitación y hasta el último día seguimos con cada uno de nuestros rituales… mi agradecimiento a vos hermano es eterno, fuiste un ejemplo y uno de los comandantes de esta hermosa historia que construyó este equipo", escribió en una historia de Instagram.
Con el corazón en la mano, De Paul cerró: "Gracias por todo, te voy a extrañar, te vamos a extrañar… ¡la habitación sin vos y tu play no será lo mismo!".
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