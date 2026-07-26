"¡No te vayas nunca!", la súplica de unos niños a Lionel Scaloni que se volvió viral

Tal fue el amor que le dieron en Pujato que, al irse de la ciudad, su familia debió colocar un cartel, dando aviso que el entrenador ya no estaba allí, para evitar que la gente se movilice sin sentido.

El pedido viral de unos niños: "¡No te vayas nunca, Scaloni!"

En una de sus últimas salidas a la vereda, un gran número de niños se acercó para que Lionel les firmara una pelota o la camiseta. Lo cierto es que en el clip que se viralizó en redes sociales se puede escuchar que uno de ellos grita: "¡No te vayas nunca, Scaloni!", lo que, por supuesto, produjo la emoción de todos.