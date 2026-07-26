"¡No te vayas nunca!", la súplica de unos niños a Lionel Scaloni que se volvió viral
Si bien Scaloni ya dejó Pujato, su ciudad natal, un episodio con nenes no pasó inadvertido en redes sociales. Así le demostraban su amor al DT argentino.
El regreso de Lionel Scaloni a Pujato tras el Mundial de 2026 estuvo marcado por un clima de profunda emoción, gratitud y cercanía con la gente. A pesar del sabor amargo por la derrota ante España en la final, el pueblo santafesino lo recibió como a un auténtico héroe y los últimos días han sido vertiginosos.
A su llegada a las inmediaciones de la casa de sus padres, una multitud de vecinos y fanáticos de localidades cercanas se congregó para darle la bienvenida. Con aplausos y banderas, el cántico unánime que resonó en las calles fue "¡No se va, Leo no se va!", pidiéndole que continúe al mando de la Selección Argentina.
Scaloni, visiblemente conmovido, saludó a la gente en numerosas oportunidades y dejó algunas palabras de tranquilidad sobre su futuro inmediato: "Hasta diciembre estoy acá, muchachos. No hagamos ruido", al mismo tiempo que destacó el orgullo por la entrega del equipo.
Las salidas diarias a la vereda
En los días posteriores a su arribo, la cuadra de su casa se convirtió en un punto de peregrinación para cientos de simpatizantes. Fiel a su estilo humilde y accesible, el DT llegó a salir hasta seis veces por día a la vereda para sacarse fotos, firmar camisetas y conversar brevemente con quienes se acercaban a saludarlo.
Por supuesto, recibió muestras de afecto de todo tipo, desde cajones de frutillas frescos y tortas temáticas de la Selección, hasta una maqueta de "La Scaloneta". También, se prestó para autografiar objetos imprevistos, incluyendo un yeso en el brazo de un hincha, la puerta de un vehículo y hasta la ropa de una mascota.
Tal fue el amor que le dieron en Pujato que, al irse de la ciudad, su familia debió colocar un cartel, dando aviso que el entrenador ya no estaba allí, para evitar que la gente se movilice sin sentido.
El pedido viral de unos niños: "¡No te vayas nunca, Scaloni!"
En una de sus últimas salidas a la vereda, un gran número de niños se acercó para que Lionel les firmara una pelota o la camiseta. Lo cierto es que en el clip que se viralizó en redes sociales se puede escuchar que uno de ellos grita: "¡No te vayas nunca, Scaloni!", lo que, por supuesto, produjo la emoción de todos.
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