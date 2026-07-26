Histórica victoria de Deportivo Riestra: goleó 3-0 a Boca de local por la primera fecha del Torneo Clausura

Histórica victoria de Deportivo Riestra: goleó 3-0 a Boca de local
El "Malevo" goleó 3-0 a Boca de local, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura.
EN VIVOFecha 1
La primera visita del "Xeneize" al Guillermo Laza fue una verdadera pesadilla, ya que el "Malevo" le ganó 3-0, con todos los tantos en la etapa inicial.
26 de julio | 21:24
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El Estadio Guillermo Laza fue el escenario donde Deportivo Riestra goleó 3-0 a Boca Juniors en la puesta en marcha de ambos en su camino en el Torneo Clausura 2026, con el "Xeneize" con la mente, en parte, en la revancha por los playoffs de la Copa Sudamericana.
El encuentro tuvo un condimento histórico: fue la primera vez que Boca visitó el Estadio Guillermo Laza desde la llegada de Riestra a la máxima categoría.
Los dos antecedentes previos se habían jugado en La Bombonera, con un saldo favorable para los de La Boca: empate 1-1 en la Liga Profesional 2024 y triunfo xeneize 1-0 en el arranque del Apertura 2026 (en 2025 no se enfrentaron al integrar zonas opuestas).
Ahora, este domingo, el "Malevo" le dio un verdadero cachetazo al "Xeneize", con tres goles en la primera parte para liquidar la historia. Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz, con un gol espectacular, le dieron la victoria al equipo local en el Bajo Flores.
Riestra venía de eliminar por penales a San Lorenzo en la Copa Argentina, en el reinicio de la temporada tras el Mundial 2026; mientras que el conjunto de Rodolfo Arruabarrena llegaba tras el triunfo por la mínima ante O'Higgins, por la idea de los playoffs de la Copa Sudamericana, serie que se define este jueves por un lugar en octavos de final.
Dos cabezazos en el área y Sánchez puso el 1-0 para Deportivo Riestra:
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