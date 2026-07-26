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Histórica victoria de Deportivo Riestra: goleó 3-0 a Boca de local por la primera fecha del Torneo Clausura

Histórica victoria de Deportivo Riestra: goleó 3-0 a Boca de local por la primera fecha del Torneo Clausura

Histórica victoria de Deportivo Riestra: goleó 3-0 a Boca de local por la primera fecha del Torneo Clausura
Histórica victoria de Deportivo Riestra: goleó 3-0 a Boca de local por la primera fecha del Torneo Clausura

Histórica victoria de Deportivo Riestra: goleó 3-0 a Boca de local por la primera fecha del Torneo Clausura
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La primera visita del "Xeneize" al Guillermo Laza fue una verdadera pesadilla, ya que el "Malevo" le ganó 3-0, con todos los tantos en la etapa inicial.

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El Estadio Guillermo Laza fue el escenario donde Deportivo Riestra goleó 3-0 a Boca Juniors en la puesta en marcha de ambos en su camino en el Torneo Clausura 2026, con el "Xeneize" con la mente, en parte, en la revancha por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El encuentro tuvo un condimento histórico: fue la primera vez que Boca visitó el Estadio Guillermo Laza desde la llegada de Riestra a la máxima categoría.

Los dos antecedentes previos se habían jugado en La Bombonera, con un saldo favorable para los de La Boca: empate 1-1 en la Liga Profesional 2024 y triunfo xeneize 1-0 en el arranque del Apertura 2026 (en 2025 no se enfrentaron al integrar zonas opuestas).

Ahora, este domingo, el "Malevo" le dio un verdadero cachetazo al "Xeneize", con tres goles en la primera parte para liquidar la historia. Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz, con un gol espectacular, le dieron la victoria al equipo local en el Bajo Flores.

Riestra venía de eliminar por penales a San Lorenzo en la Copa Argentina, en el reinicio de la temporada tras el Mundial 2026; mientras que el conjunto de Rodolfo Arruabarrena llegaba tras el triunfo por la mínima ante O'Higgins, por la idea de los playoffs de la Copa Sudamericana, serie que se define este jueves por un lugar en octavos de final.

Minuto a minuto de Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura

Histórica victoria de Deportivo Riestra: goleó 3-0 a Boca de local

El "Malevo" goleó 3-0 a Boca de local, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura.

Los tres goles de Deportivo Riestra en el primer tiempo

Dos cabezazos en el área y Sánchez puso el 1-0 para Deportivo Riestra:

Antony Alonso, también de cabeza, estiró la ventaja para el Malevo:

Tremendo golazo de Alexander Díaz que pone cifras de goleada:

Cómo llegan los equipos

Tras arrancar el semestre con el pie derecho al vencer a O'Higgins por la Copa Sudamericana, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena cambia el chip para encarar el debut local. Del otro lado lo aguarda el duro Malevo de Guillermo Duró, un rival caracterizado por hacerse fuerte en su casa y complicar a los candidatos.

El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en el banco de Boca arrancó con impulso positivo: superó a Sarmiento en la Copa Argentina y dio el primer paso en los playoffs de la Copa Sudamericana tras vencer 1-0 a O'Higgins en La Bombonera. Ahora, el Xeneize apunta los cañones al certamen que bajará el telón del año.

El gran objetivo es terminar entre los tres primeros de la tabla anual para sellar el boleto a la próxima Copa Libertadores, en un torneo donde el líder será el campeón directo (al igual que Rosario Central en 2025). Hoy, Boca se ubica cuarto con 30 puntos, a cuatro de la cima que ostenta Independiente Rivadavia.

Por el lado de Riestra, la meta pasa por dar vuelta la página tras un primer tramo de año esquivo, en el que finalizó en el fondo de la Zona A del Apertura y quedó fuera en la fase de grupos de la Sudamericana. Cosechó apenas tres triunfos en el semestre, lo que precipitó la salida de Gustavo Benítez. Ahora, con Guillermo Duró al mando, el Malevo dio un síntoma de recuperación al eliminar a San Lorenzo por penales en la Copa Argentina luego de empatar 1-1 en los 90 minutos.

Dos cabezazos en el área y Sánchez puso el 1-0 para Deportivo Riestra:

Formaciones de Deportivo Riestra vs. Boca

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Los datos de Deportivo Riestra vs. Boca

  • Hora: 19.30.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo.
  • Estadio: Guillermo Laza.

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