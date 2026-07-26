Riestra recibe a Boca: el sorprendente historial del Malevo con los 5 grandes en el Guillermo Laza
Deportivo Riestra debuta como local en el Torneo Clausura 2026 ante el Xeneize, este domingo desde las 19:30. ¿Cómo le fue enfrentando a otros grandes?
El Estadio Guillermo Laza será el escenario de un choque inédito hoy domingo: Deportivo Riestra debuta en el Grupo A del Torneo Clausura albergando por primera vez en su cancha a Boca. Para el Malevo, el choque trasciende el impacto del estreno, ya que necesita sumar de a tres para tomar oxígeno en la siempre exigente tabla del descenso.
Aunque desde su desembarco en la máxima categoría a fines de 2023 ambos equipos ya se han visto las caras, destacándose aquel recordado e histórico empate que Riestra rescató en La Bombonera en 2024, esta será la primera oportunidad en la que el conjunto de Bajo Flores haga de local ante el gigante Xeneize.
Lo cierto es que la historia acompaña al conjunto que será anfitrión desde las 19:30: Riestra cuenta con un historial más que favorable desde su debut en 2024. De los cinco grandes del fútbol argentino, el Malevo jugó con tres en su cancha y los resultados se inclinan a su favor.
Cómo le fue a Riestra de local ante River
El historial contra el conjunto de Núñez suma apenas dos capítulos, los dos disputados a lo largo de la temporada 2024 bajo la conducción técnica de Martín Demichelis. El saldo es de absoluta paridad, con un tropiezo 3 a 0 y una victoria 2 a 0.
Cómo fueron los resultados ante Independiente
Ante Independiente disputó tres encuentros en total como local. Frente al Rojo, la única caída en condición de local ocurrió el 10 de noviembre 2025 —un resultado que le quebró un extenso invicto de 27 partidos en su cancha—, mientras que en las otras dos oportunidades ganó por 1-0 y 2-0, tanto en la temporada 2024 como en 2026.
El historial que más lo beneficia: ante San Lorenzo
Finalmente, ante San Lorenzo sostiene una destacada racha invicta en su estadio: sobre tres cruces disputados en el Guillermo Laza, el Malevo celebró un triunfo 1 a 0 en la temporada 2024 y rescató sendos empates con el marcador en cero durante los enfrentamientos de 2025 y 2026.
¿Cómo le irá con Boca?
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