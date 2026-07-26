¿El golazo del fin de semana? Así la "pinchó" Alexander Díaz para el 3-0 de Deportivo Riestra a Boca
El "Malevo" coronó una primera mitad inolvidable con una definición de emboquillada de Alexander Díaz por encima del gigante Álvaro Montero.
En el marco de la primera visita oficial de Boca al estadio Guillermo Laza en toda su historia institucional, el conjunto del Vasco Arruabarrena no encuentra respuestas ante un Deportivo Riestra letal y efectivo, que se marcha al descanso con una goleada parcial por 3-0 que deja mudo a todo el mundo boquense.
La tarde - noche histórica en el Bajo Flores se transformó rápidamente en un dolor de cabeza monumental para el "Xeneize", que parece tener puesta su cabeza en la revancha ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.
El encuentro, correspondiente al arranque del torneo, tenía como gran condimento la expectativa por el debut en el Torneo Clausura en el arco visitante de Álvaro Montero, el imponente guardameta de dos metros de altura recientemente incorporado por el club de la Ribera. Sin embargo, la jerarquía del colombiano quedó expuesta ante la voracidad ofensiva del local.
El golazo de Alexander Díaz: sombrero al gigante y festejo alarido contra Boca
Cuando la primera mitad se moría y Boca intentaba reorganizarse en busca del descuento, Riestra dio el golpe de gracia con una contra letal que quedará en la historia del club.
Corría el cierre del primer tiempo cuando Alexander Díaz se escapó a toda velocidad con espacios hacia el área rival. Al quedar mano a mano frente a Montero, y con la imponente humanidad del arquero de dos metros achicando el arco, el delantero sacó de galera una genialidad: resolvió la jugada con una exquisita emboquillada por encima del guardameta, colgando la pelota con absoluta categoría para estampar el sorpresivo 3-0 parcial.
Con este resultado parcial, Riestra escribe una de las páginas más gloriosas de su paso por la máxima categoría, mientras que Boca está obligado a protagonizar una reacción épica en el complemento si pretende evitar una derrota histórica en su estreno en el Bajo Flores.
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