¿El golazo del fin de semana? Así la "pinchó" Alexander Díaz para el 3-0 de Deportivo Riestra a Boca

Corría el cierre del primer tiempo cuando Alexander Díaz se escapó a toda velocidad con espacios hacia el área rival. Al quedar mano a mano frente a Montero, y con la imponente humanidad del arquero de dos metros achicando el arco, el delantero sacó de galera una genialidad: resolvió la jugada con una exquisita emboquillada por encima del guardameta, colgando la pelota con absoluta categoría para estampar el sorpresivo 3-0 parcial.