Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura

El compromiso tendrá además un marco inédito: será la primera visita oficial de Boca a la cancha de Riestra desde que la institución del Bajo Flores ascendió a Primera en 2023. Los dos únicos cruces entre ambos tuvieron lugar en Alberto J. Armando, con un empate 1-1 en la Liga Profesional 2024 y una victoria por la mínima para el Xeneize en el Apertura 2026 (en 2025 no se vieron las caras al estar en zonas distintas).