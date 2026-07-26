Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura.
El Torneo Clausura 2026 pone primera en Bajo Flores: este domingo a las 19:30, Deportivo Riestra y Boca chocan en el Estadio Guillermo Laza por la fecha inaugural del certamen.
El ciclo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en su vuelta al banco xeneize tuvo un arranque prometedor: dejó en el camino a Sarmiento en la Copa Argentina y golpeó primero en los playoffs de la Copa Sudamericana tras vencer 1-0 a O'Higgins en La Bombonera.
Ahora, el club de La Ribera enfoca sus cañones en la competencia local, donde persigue una meta clara: finalizar en el top 3 de la tabla anual para amarrar su pasaje a la próxima Copa Libertadores (en un torneo que consagrará campeón directo al líder, al igual que ocurrió con Rosario Central en 2025). Actualmente, Boca marcha cuarto con 30 puntos, a cuatro de la cima que domina Independiente Rivadavia.
Para la escuadra local, el inicio del certamen significa la oportunidad perfecta para empezar de cero. Tras un primer semestre complicado —donde terminó último en la Zona A del Apertura y fue eliminado en la fase de grupos de la Sudamericana, derivando en la salida del DT Gustavo Benítez—, el Malevo muestra señales de vida bajo la conducción de Guillermo Duró, avalado por el reciente triunfazo por penales ante San Lorenzo en Copa Argentina tras el 1-1 en los 90 minutos.
El compromiso tendrá además un marco inédito: será la primera visita oficial de Boca a la cancha de Riestra desde que la institución del Bajo Flores ascendió a Primera en 2023. Los dos únicos cruces entre ambos tuvieron lugar en Alberto J. Armando, con un empate 1-1 en la Liga Profesional 2024 y una victoria por la mínima para el Xeneize en el Apertura 2026 (en 2025 no se vieron las caras al estar en zonas distintas).
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Boca
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Riestra vs. Boca
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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