Histórico: Congo empató 1-1 ante Portugal en el arranque del Mundial 2026

En el complemento, Portugal buscó por todos los medios quedarse con la victoria, pero se encontró con una defensa sólida y un rival que sostuvo el resultado con mucho orden y sacrificio. De esta manera, Congo sumó un punto histórico frente a uno de los seleccionados más poderosos del certamen y alimentó la ilusión de dar pelea por la clasificación a la próxima instancia. Por la segunda fecha del Grupo K, Portugal intentará recuperarse cuando enfrente a Uzbekistán, mientras que Congo buscará seguir haciendo historia frente a Colombia.

Minuto a minuto: Portugal vs. Congo en vivo

Live Blog Post ¡FINAL DEL PARTIDO! Portugal 1-1 Congo

Live Blog Post El claro gesto de Cristiano Ronaldo: Portugal empata con Congo y no puede arrancar con el pie derecho Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067317219306901754?s=20&partner=&hide_thread=false El gesto de Cristiano Ronaldo ante la adversidadpic.twitter.com/iPVmZ9KxA7 — minutouno (@minutounocom) June 17, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Live Blog Post ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Portugal y Congo igualan 1-1

Live Blog Post ¡GOL DE CONGO! En la última jugada del primer tiempo Yoane Wissa iguala el encuentro. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067306289869328412?s=20&partner=&hide_thread=false ¡BATACAZO!pic.twitter.com/rnblgbZpKU — minutouno (@minutounocom) June 17, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE PORTUGAL! Joao Neves ganó de cabeza adentro del área y abrió el marcador a los cinco minutos del primer tiempo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067295508624814447?s=20&partner=&hide_thread=false João Neves ganó en las alturas y convirtió el 1-0 sobre RD Congo pic.twitter.com/zrzr5Soq4b — minutouno (@minutounocom) June 17, 2026

Live Blog Post Diogo Jota presente: emotivo momento en el Himno de Portugal antes del debut Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067292728493306044?s=20&partner=&hide_thread=false DIOGO JOTA PRESENTEpic.twitter.com/5f6WwwNHDK — minutouno (@minutounocom) June 17, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL PARTIDO ENTRE PORTUGAL Y CONGO!

Live Blog Post Aura total: así había sido el ingreso de Cristiano Ronaldo rumbo a su sexto Mundial Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067290667663946067?s=20&partner=&hide_thread=false Así ingresaba Cristiano Ronaldo a disputar su sexto mundialpic.twitter.com/L4vUzZOFJj — minutouno (@minutounocom) June 17, 2026

Live Blog Post Tremenda ovación para Cristiano Ronaldo ante de Portugal vs Congo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067290189219696934?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Ovación absoluta para Cristiano Ronaldo!pic.twitter.com/3IrgdLAGL2 — minutouno (@minutounocom) June 17, 2026

Live Blog Post Cristiano Ronaldo, listo para un nuevo Mundial con Portugal image

Cómo llegan Portugal y Congo al debut mundialista

Portugal, dirigida por Roberto Martínez, llega como una de las candidatas del grupo gracias a la jerarquía de su plantel. Con Ronaldo como gran emblema, el conjunto luso comienza el sueño de ir en busca del título que aún le falta en su historia.

La mejor actuación en una Copa del Mundo fue el tercer puesto obtenido en Inglaterra 1966, torneo en el que Eusebio fue figura y goleador, mientras que también alcanzó las semifinales en Alemania 2006, aunque cayó en el duelo por el tercer puesto.

Del otro lado estará la República Democrática del Congo, que regresa al certamen después de más de cinco décadas: su única participación fue en Alemania 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire. El equipo africano tiene el objetivo de escribir una nueva página en su historia mundialista y superar por primera vez la fase de grupos.

Formaciones de Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026

Horario y televisación

Hora: 14:00.

14:00. TV: DSports, TV Pública y TyC Sports.

DSports, TV Pública y TyC Sports. Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar).

Abdulrahman Al-Jassim (Catar). Estadio: Houston.