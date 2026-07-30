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Huracán descontó pero no alcanzó: Independiente Rivadavia le ganó 2-1 por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia vs. Huracán (Foto: X @CSIRoficial)

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El "Globo", que venía de superar a Banfield en la primera fecha, se quedó con las ganas de obtener su segunda victoria del torneo. Todos los detalles.

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Independiente Rivadavia se impuso ante Huracán por 2-1 en Mendoza, en el estadio Bautista Gargantini, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El encuentro fue televisado por TNT Sports y tuvo a Pablo Dóvalo como juez principal, quien estuvo acompañado por los asistentes Gerardo Lencina y Lucas Ripoli. Daniel Zamora, por su parte, fue el encargado del VAR.

Independiente Rivadavia vs. Mendoza: minuto a minuto

FINALIZÓ EL PARTIDO: Ganó Independiente Rivadavia por 2-1

Huracán descontó en el arranque del ST

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo

Antes del cierre del PT, la Lepra extendió la ventaja:

El gol de Arce para poner en ventaja a la Lepra mendocina

Independiente Rivadavia vs. Mendoza: resultado en vivo

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Huracán a este duelo

La "Lepra" llega al compromiso luego de rescatar un empate en su debut y buscará aprovechar la localía para conseguir su primera victoria en el certamen.

El conjunto mendocino, para este segundo semestre, mantuvo la base del plantel y sumó incorporaciones para potenciar el equipo que disputará la Copa Libertadores. Sin embargo, sufrió una baja sensible con la salida de Sebastián Villa, quien se incorporó a Boca tras haber sido el capitán y la principal referencia ofensiva de Independiente durante el primer semestre

Por su parte, Huracán, dirigido por Diego Martínez, viene de superar a Banfield (1 a 0) en el Tomás Adolfo Ducó y afrontará el encuentro con la intención de confirmar el buen comienzo de campeonato y sumar nuevamente fuera de casa.

Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza).
  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • VAR: Daniel Zamora.
  • TV: TNT Sports.

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