Huracán descontó pero no alcanzó: Independiente Rivadavia le ganó 2-1 por el Torneo Clausura

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Huracán a este duelo

La "Lepra" llega al compromiso luego de rescatar un empate en su debut y buscará aprovechar la localía para conseguir su primera victoria en el certamen.

El conjunto mendocino, para este segundo semestre, mantuvo la base del plantel y sumó incorporaciones para potenciar el equipo que disputará la Copa Libertadores. Sin embargo, sufrió una baja sensible con la salida de Sebastián Villa, quien se incorporó a Boca tras haber sido el capitán y la principal referencia ofensiva de Independiente durante el primer semestre

Por su parte, Huracán, dirigido por Diego Martínez, viene de superar a Banfield (1 a 0) en el Tomás Adolfo Ducó y afrontará el encuentro con la intención de confirmar el buen comienzo de campeonato y sumar nuevamente fuera de casa.