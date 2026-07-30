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Huracán descontó pero no alcanzó: Independiente Rivadavia le ganó 2-1 por el Torneo Clausura
MinutoUno
El "Globo", que venía de superar a Banfield en la primera fecha, se quedó con las ganas de obtener su segunda victoria del torneo. Todos los detalles.
EN VIVO
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21:08
FINALIZÓ EL PARTIDO: Ganó Independiente Rivadavia por 2-1
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20:22
Huracán descontó en el arranque del ST
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20:10
Comenzó el segundo tiempo
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19:54
Final del primer tiempo
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19:54
Antes del cierre del PT, la Lepra extendió la ventaja:
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El gol de Arce para poner en ventaja a la Lepra mendocina
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Independiente Rivadavia vs. Mendoza: resultado en vivo
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Cómo llegan Independiente Rivadavia y Huracán a este duelo
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Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026
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19:21
Horario y televisación
Independiente Rivadavia se impuso ante Huracán por 2-1 en Mendoza, en el estadio Bautista Gargantini, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
El encuentro fue televisado por TNT Sports y tuvo a Pablo Dóvalo como juez principal, quien estuvo acompañado por los asistentes Gerardo Lencina y Lucas Ripoli. Daniel Zamora, por su parte, fue el encargado del VAR.
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