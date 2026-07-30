Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Huracán por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia intentará hacerse fuerte en el Bautista Gargantini cuando reciba a Huracán este jueves a las 19, en el marco de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El cruce contará con la transmisión de TNT Sports y el arbitraje de Pablo Dóvalo, secundado por Daniel Zamora a cargo del VAR.