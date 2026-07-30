Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Huracán por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Huracán por el Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia intentará hacerse fuerte en el Bautista Gargantini cuando reciba a Huracán este jueves a las 19, en el marco de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El cruce contará con la transmisión de TNT Sports y el arbitraje de Pablo Dóvalo, secundado por Daniel Zamora a cargo del VAR.
Tras rescatar un punto en la jornada inaugural, la "Lepra" saldrá ante su gente con el objetivo de abrochar su primer triunfo del torneo. Aunque el cuadro mendocino sostuvo la columna vertebral del plantel e integró refuerzos para encarar la Copa Libertadores, deberá asimilar la partida de Sebastián Villa, que emigró a Boca.
En la vereda de enfrente estará el "Globo" de Diego Martínez, que llega entonado tras derrotar 1-0 a Banfield en Parque Patricios y buscará dar un nuevo golpe a domicilio para sostener su arranque ideal.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Huracán
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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