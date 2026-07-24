Huracán vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El Globo inicia su participación con la intención de recuperar protagonismo tras el receso y el Taladro afronta un semestre complejo, condicionado por dificultades.
Huracán comenzará este viernes una nueva ilusión en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Banfield desde las 21.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la primera fecha del certamen. El conjunto de Parque Patricios buscará aprovechar la localía para iniciar el segundo semestre con una victoria que le permita dejar atrás el sabor amargo con el que terminó la primera parte del año y encarar el campeonato con expectativas renovadas.
El receso generado por la disputa del Mundial 2026 representó una oportunidad para que el cuerpo técnico trabajara en distintos aspectos del equipo y preparara a sus futbolistas para una competencia que promete ser tan exigente como pareja. Con varias semanas de entrenamientos, el Globo intentó corregir errores y potenciar las virtudes que mostró durante algunos pasajes del primer semestre.
La principal meta será volver a convertirse en un equipo competitivo y pelear por los puestos de privilegio. En el club consideran que el plantel cuenta con herramientas para realizar una buena campaña, aunque saben que será fundamental comenzar el torneo con resultados positivos para ganar confianza desde las primeras jornadas.
Uno de los desafíos del equipo será dejar atrás la decepción que significó la eliminación en la Copa Argentina. Antes del parate mundialista, quedó eliminado frente a Barracas Central en un partido que dejó un fuerte impacto puertas adentro y que obligó al plantel a realizar una profunda autocrítica. Ese traspié puso fin a uno de los objetivos que tenía el club para la temporada, por lo que el Torneo Clausura aparece ahora como una gran oportunidad para recuperar terreno y volver a entusiasmar a los hinchas.
Enfrente estará un Taladro que llega al debut atravesando un contexto muy diferente: inicia el campeonato inmerso en una delicada situación económica que condiciona tanto la planificación deportiva como el armado del plantel para afrontar el semestre. Las dificultades financieras obligaron a la institución a reestructurar varios aspectos de su proyecto futbolístico y a afrontar el mercado de pases con recursos limitados.
Esa realidad también provocó la salida de algunos futbolistas importantes, lo que redujo las variantes disponibles para el entrenador. Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Pedro Troglio decidió apostar fuerte por los jugadores surgidos de las divisiones inferiores. Varios juveniles de la Reserva fueron promovidos al plantel profesional con el objetivo de cubrir las bajas y sumar alternativas para afrontar una temporada que exigirá un importante esfuerzo colectivo.
Con objetivos distintos pero con la misma necesidad de arrancar de la mejor manera, ambos equipos abrirán su participación en el Clausura conscientes de que un buen resultado en la primera fecha puede transformarse en un impulso importante para afrontar un semestre largo y repleto de desafíos.
Huracán vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Huracán vs. Banfield: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Juan Pafundi.
- VAR: Laura Fortunato.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario