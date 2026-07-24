Huracán vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Esa realidad también provocó la salida de algunos futbolistas importantes, lo que redujo las variantes disponibles para el entrenador. Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Pedro Troglio decidió apostar fuerte por los jugadores surgidos de las divisiones inferiores. Varios juveniles de la Reserva fueron promovidos al plantel profesional con el objetivo de cubrir las bajas y sumar alternativas para afrontar una temporada que exigirá un importante esfuerzo colectivo.

Con objetivos distintos pero con la misma necesidad de arrancar de la mejor manera, ambos equipos abrirán su participación en el Clausura conscientes de que un buen resultado en la primera fecha puede transformarse en un impulso importante para afrontar un semestre largo y repleto de desafíos.

Huracán vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez .

Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. . Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Huracán vs. Banfield: otros datos