Huracán vs. River, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llegan Huracán y River

La llegada del nuevo entrenador se produjo después de una etapa complicada para el club. El flojo comienzo de temporada, sumado al cierre poco convincente de 2025, terminó por sellar el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en el banco de River. Su despedida se produjo tras una victoria por 3 a 1 frente a Banfield en el estadio Monumental, resultado que no alcanzó para disipar el clima de malestar que se había instalado entre los hinchas.

El empate posterior frente a Independiente Rivadavia, sumado a la semana sin competencia debido al paro en el fútbol argentino, terminó de profundizar la impaciencia del público. En ese contexto, la dirigencia optó por apostar por el "Chacho" para encabezar una nueva etapa deportiva que busca reencauzar el rumbo del equipo. Durante sus primeros días de trabajo, el entrenador organizó una breve pero intensa preparación con el plantel. La idea principal fue elevar la exigencia física en los entrenamientos para recuperar intensidad y dinamismo, dos aspectos que el cuerpo técnico considera fundamentales para mejorar el rendimiento del equipo en el corto plazo.

River llega a este compromiso ubicado en el séptimo puesto de la Zona A con 11 puntos, una posición que por el momento le permite mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, el margen es reducido y el equipo necesita sumar con regularidad si pretende afirmarse en esa zona antes de que avance el campeonato.

Enfrente estará un Huracán que también ha mostrado altibajos a lo largo del torneo. El Globo llega motivado tras conseguir una victoria contundente por 3 a 1 frente a Belgrano, aunque en las jornadas anteriores había mostrado cierta irregularidad con una derrota ante Estudiantes de Río Cuarto y un empate sin goles frente a Deportivo Riestra.

El conjunto dirigido por Diego Martínez intentará reencontrarse con su mejor versión ante su público, aunque el marco del partido no será el habitual. Debido al derrumbe ocurrido días atrás en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado en la calle Miravé de Parque Patricios, las autoridades dispusieron un operativo especial en la zona que obligó a limitar la capacidad del estadio.

Finalmente, tras negociaciones entre el club y el Gobierno de la Ciudad, se autorizó el ingreso de 15 mil espectadores al Ducó. De esta manera, Huracán podrá contar con el apoyo de su gente, aunque en un contexto más reducido que el habitual.

El último antecedente entre ambos equipos se remonta a agosto de 2024, cuando igualaron 1 a 1 en el estadio Monumental por la décima fecha de la Liga Profesional. En aquella ocasión, Claudio Echeverri marcó para River, mientras que Rodrigo Echeverría anotó el gol del Globo.