Chacho Coudet explotó en su debut como DT de River por el penal para Huracán: "Déjense de joder"

La explosiva reacción de Coudet en su debut en River por el penal sancionado para Huracán

LA REACCIÓN DE COUDET AL PENAL DE HURACÁN



Volvió el fútbol argentino.

Así fue el penal para Huracán por una falta de Martínez Quarta a Caicedo

PENAL PARA HURACÁN POR LA FALTA DE MARTÍNEZ QUARTA A CAICEDO

El debut del exentrenador de Deportivo Alavés marcó el inicio de una nueva etapa en River tras la salida de Marcelo Gallardo. El histórico entrenador del club dejó el cargo luego de un ciclo reciente con resultados irregulares, lo que abrió la puerta para la llegada de Coudet. A sus 51 años, el técnico asumió uno de los desafíos más exigentes de su carrera: conducir al Millonario y tratar de devolver al equipo al protagonismo en el fútbol argentino y en el plano internacional, cosa que hace mucho tiempo no puede lograr.