Chacho Coudet explotó en su debut como DT de River por el penal para Huracán: "Déjense de joder"
El entrenador protagonizó un fuerte reclamo contra el árbitro Nicolás Ramírez tras el penal que le permitió a Huracán empatar ante River.
River inició una nueva etapa con Eduardo Coudet como entrenador y su debut tuvo un momento de máxima tensión. El DT explotó contra el árbitro Nicolás Ramírez luego del penal sancionado para Huracán, que derivó en el empate del Globo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.
El encuentro se disputó con parcialidad local reducida, una medida dispuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El comienzo había sido favorable para el conjunto de Núñez, que logró ponerse en ventaja gracias a un gol de Sebastián Driussi, lo que parecía encaminar el estreno del nuevo entrenador.
Sin embargo, el clima cambió antes del entretiempo cuando el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un penal a favor del equipo local. La decisión provocó una fuerte reacción de Coudet, que desde el banco de suplentes explotó contra el juez del encuentro. En medio de su protesta, el entrenador lanzó un contundente reclamo: “Déjense de joder”. La jugada derivó en el empate del Globo, lo que encendió aún más la bronca del técnico en su primera presentación oficial al frente del equipo.
La explosiva reacción de Coudet en su debut en River por el penal sancionado para Huracán
Así fue el penal para Huracán por una falta de Martínez Quarta a Caicedo
El debut del exentrenador de Deportivo Alavés marcó el inicio de una nueva etapa en River tras la salida de Marcelo Gallardo. El histórico entrenador del club dejó el cargo luego de un ciclo reciente con resultados irregulares, lo que abrió la puerta para la llegada de Coudet. A sus 51 años, el técnico asumió uno de los desafíos más exigentes de su carrera: conducir al Millonario y tratar de devolver al equipo al protagonismo en el fútbol argentino y en el plano internacional, cosa que hace mucho tiempo no puede lograr.
