MinutoUno

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Huracán vs. River EN VIVO por Internet

Deportes

Se juega este miércoles un partido clave entre Huracán y River por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Huracán vs. River EN VIVO por Internet

El Tomás Adolfo Ducó será el escenario de uno de los platos fuertes de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Este jueves, a las 21:30, River visita a Huracán con un condimento especial: el debut de Eduardo "Chacho" Coudet como sucesor de Marcelo Gallardo.

El partido puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por TNT Sports.

Luego de un cierre de 2025 deslucido y un inicio de 2026 que terminó con el segundo ciclo de Gallardo, el "Chacho" asume el mando con una premisa clara: intensidad. Durante la reciente semana de inactividad por el paro del fútbol local, el nuevo cuerpo técnico aprovechó para realizar una mini-pretemporada física, buscando que el equipo recupere el dinamismo perdido.

El "Globo" llega tras un triunfo alentador por 3-1 ante Belgrano, aunque su camino en el torneo ha sido sinuoso (derrota ante Estudiantes de Río Cuarto y empate con Riestra).

Formaciones de Huracán vs. River

Huracán: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

River: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Cómo ver en vivo Huracán vs. River

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:

  • Canales 124 de Flow
  • Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
  • Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas