Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Huracán vs. River EN VIVO por Internet
Se juega este miércoles un partido clave entre Huracán y River por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
El Tomás Adolfo Ducó será el escenario de uno de los platos fuertes de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Este jueves, a las 21:30, River visita a Huracán con un condimento especial: el debut de Eduardo "Chacho" Coudet como sucesor de Marcelo Gallardo.
El partido puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por TNT Sports.
Luego de un cierre de 2025 deslucido y un inicio de 2026 que terminó con el segundo ciclo de Gallardo, el "Chacho" asume el mando con una premisa clara: intensidad. Durante la reciente semana de inactividad por el paro del fútbol local, el nuevo cuerpo técnico aprovechó para realizar una mini-pretemporada física, buscando que el equipo recupere el dinamismo perdido.
El "Globo" llega tras un triunfo alentador por 3-1 ante Belgrano, aunque su camino en el torneo ha sido sinuoso (derrota ante Estudiantes de Río Cuarto y empate con Riestra).
Formaciones de Huracán vs. River
Huracán: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
River: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Huracán vs. River
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
