Los 11 de Chacho Coudet para su debut oficial como DT de River

La "mano" de Coudet podría darse de mitad de cancha en adelante. Al parecer será un solo eje central, con Aníbal Moreno en ese rol; y el ingreso de Kendry Páez en lugar del chico Joaquín Freitas, que venía de marcar su primer gol en Primera; mientras que Ian Subiabre y Sebastián Driussi se mantendrían en el equipo.

El primero de Chacho Coudet: el probable equipo de River para visitar a Huracán

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Kendry Páez, Tomás Galván; Ian Subiabre y Sebastián Driussi.