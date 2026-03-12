Los 11 de Chacho Coudet para su debut oficial como DT de River
El "Millonario" visita al "Globo" este jueves, en el esperado estreno del entrenador en el banco de suplentes del equipo de Núñez.
El River de Chacho Coudet pone primera este jueves en la visita a Huracán por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 y la expectativa es máxima por conocer cuál será el primer equipo que ponga en cancha el entrenador, en su debut oficial en el banco de suplentes.
El encuentro se juega desde las 21.15 horas en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, con televisación de TNT Sports.
Los ojos del mundo "millonario", y del fútbol argentino en general, están puestos en el debut oficial de Coudet como flamante DT de River, en reemplazo nada menos que de Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador de la historia del club.
Por eso, y luego de algunos días de trabajo por el paro en el fútbol argentino, se espera por conocer las primeras decisiones del Chacho a cargo del primer equipo de Núñez. ¿Mete mucha mano respecto a la era Gallardo o no?
Se sabe que el arquero continúa siendo Santiago Beltrán ya que además de su buen rendimiento, el capitán Franco Armani continúa en plena recuperación física. Y en cuanto a la defensa, se dará el regreso de Marcos Acuña para sumarse a la que parecía ser la línea de cuatro predilecta del "Muñeco".
La "mano" de Coudet podría darse de mitad de cancha en adelante. Al parecer será un solo eje central, con Aníbal Moreno en ese rol; y el ingreso de Kendry Páez en lugar del chico Joaquín Freitas, que venía de marcar su primer gol en Primera; mientras que Ian Subiabre y Sebastián Driussi se mantendrían en el equipo.
El primero de Chacho Coudet: el probable equipo de River para visitar a Huracán
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Kendry Páez, Tomás Galván; Ian Subiabre y Sebastián Driussi.
