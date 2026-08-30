Independiente Rivadavia se lo dio vuelta a Racing y le ganó 3-1 en Mendoza

Lo liqudió Arce
El delantero puso el 3-1 a los 92 minutos, para el triunfo de Independiente Rivadavia
EN VIVOTorneo Clausura
La "Academia", que llegaba urgido de una victoria para acercarse a los puestos de playoffs, no hizo pie en su visita a la "Lepra" mendocina.
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Independiente Rivadavia y Racing se enfrentan este domingo, desde las 21:30, en el estadio Bautista Gargantini, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por TNT Sports y contará con el arbitraje de Álvaro Carranza.
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