Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Racing por el Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia y Racing se enfrentarán este domingo desde las 21:30 en el estadio Bautista Gargantini, con transmisión de TNT Sports y el arbitraje de Álvaro Carranza, en un duelo clave correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
La "Lepra" mendocina, conducida por Alfredo Berti, suma siete unidades en el certamen tras igualar sin goles ante Independiente y buscará reencontrarse con la victoria para meterse en puestos de clasificación a los octavos de final, un envión anímico al que le suma su reciente clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina —torneo en el que se consagró campeón en 2025 y donde ahora se medirá con Atlético Tucumán— tras superar a Aldosivi.
En la vereda de enfrente, la "Academia" atraviesa una apremiante necesidad de sumar de a tres para salir del fondo con sus cinco puntos actuales, luego de cortar una racha de tres caídas en fila ante Tigre, Argentinos y Banfield con un esforzado empate 1-1 frente a Boca en el Cilindro.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está TNT Sports en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 124 (Digital) y canal 604 (HD).
- DirecTV: Canal 603 (SD) y canal 1603 (HD).
- Telecentro: Canal 112 (SD) y canal 1018 (HD)
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