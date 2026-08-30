Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Racing

La "Lepra" mendocina, conducida por Alfredo Berti, suma siete unidades en el certamen tras igualar sin goles ante Independiente y buscará reencontrarse con la victoria para meterse en puestos de clasificación a los octavos de final, un envión anímico al que le suma su reciente clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina —torneo en el que se consagró campeón en 2025 y donde ahora se medirá con Atlético Tucumán— tras superar a Aldosivi.