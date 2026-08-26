Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Independiente Rivadavia por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Independiente Rivadavia por Copa Argentina.
Aldosivi e Independiente Rivadavia se miden este miércoles, desde las 19:15, por los octavos de final de la Copa Argentina. Con la transmisión a cargo de TyC Sports, el partido se disputa en el estadio Florencio Sola de Banfield y será arbitrado por Andrés Gariano, mientras que José Carreras estará en el VAR.
El "Tiburón" todavía no ganó en el Torneo Clausura y se encuentra último en la Zona B, por lo que necesita recuperarse en la Copa Argentina luego de una seguidilla de derrotas que lo pusieron en peligro con la permanencia. Ahora, buscará repetir el golpe que dio al eliminar a River en los 16avos de final.
Por su parte, Independiente Rivadavia, que ganó este certamen en 2025, llega después de una histórica participación en la Copa Libertadores, en la que quedó eliminado en los octavos de final ante Fluminense por penales, tras igualar 1-1 en Mendoza. El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Atlético Tucumán.
Formaciones de Aldosivi vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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