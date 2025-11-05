Independiente Rivadavia vs. Argentinos por la Copa Argentina 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Por el lado del conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, el camino hasta esta instancia fue tan sólido como convincente. Argentinos Juniors no necesitó recurrir a los penales en ninguna fase y mantuvo una línea de juego reconocible. En su recorrido eliminó a Central Norte de Salta y Excursionistas con dos goleadas 3-0, luego superó a Aldosivi (2-1), a Lanús (1-0) y a Belgrano de Córdoba (2-1) en semifinales.

El “Bicho”, que fue protagonista durante todo el 2025 con una propuesta equilibrada y dinámica, llega con confianza a esta definición, decidido a transformar su buen rendimiento en un título histórico. En sus más de cien años de vida, Argentinos nunca pudo conquistar la Copa Argentina, y sus mejores participaciones fueron las semifinales alcanzadas en 2014 y 2021.

Del otro lado, Independiente Rivadavia de Mendoza se convirtió en la gran revelación del certamen. De la mano de Alfredo Berti y con el colombiano Sebastián Villa como figura destacada, el equipo cuyano atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. En su trayecto dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en penales), Central Córdoba de Rosario (2-1), Tigre (3-1) y en semifinales dio el gran golpe al eliminar a River Plate (0-0 y 4-3 en los penales).

La expectativa es enorme en ambas hinchadas, que se movilizarán en masa hacia Córdoba. Además del trofeo, la final otorga un premio que puede cambiar el futuro de cualquiera de los dos clubes: la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Para Argentinos significaría volver al plano internacional; para la Lepra, un hecho sin precedentes. Dos estilos, dos historias y una misma ilusión se cruzarán este miércoles en el corazón del país.