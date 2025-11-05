Argentinos Juniors puede cambiar el mapa de las copas: qué clubes dependen de su triunfo hoy

Esta noche en Córdoba, Argentinos Juniors buscará quedarse con la Copa Argentina 2025 frente a Independiente Rivadavia en el estadio Juan Domingo Perón. Pero el atractivo del partido no se limita al título: el resultado puede redefinir la clasificación a las copas internacionales de 2026. En caso de que el conjunto de La Paternal se corone campeón, liberará un cupo en la Tabla Anual, beneficiando a varios equipos que luchan por ingresar a la Libertadores o la Sudamericana.