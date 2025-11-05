Argentinos Juniors puede cambiar el mapa de las copas: qué clubes dependen de su triunfo hoy
El Bicho enfrentará a Independiente Rivadavia con la posibilidad de consagrarse y liberar un cupo para las copas internacionales de 2026. Los equipos que estarán pendientes del resultado.
Esta noche en Córdoba, Argentinos Juniors buscará quedarse con la Copa Argentina 2025 frente a Independiente Rivadavia en el estadio Juan Domingo Perón. Pero el atractivo del partido no se limita al título: el resultado puede redefinir la clasificación a las copas internacionales de 2026. En caso de que el conjunto de La Paternal se corone campeón, liberará un cupo en la Tabla Anual, beneficiando a varios equipos que luchan por ingresar a la Libertadores o la Sudamericana.
Actualmente, el Bicho ocupa el cuarto lugar en la tabla anual con 51 puntos, detrás de Rosario Central (65), Boca (56) y River (52). Si se consagra, automáticamente obtendrá su pasaje a la Copa Libertadores 2026, pero como ya se encuentra bien posicionado en la tabla, su triunfo correrá el límite de clasificación, otorgando una oportunidad extra a los clubes que vienen detrás.
Uno de los grandes beneficiados podría ser River, que transita una etapa complicada bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Los millonarios, hoy terceros y en zona de repechaje, verían con buenos ojos que Argentinos se quede con el título, ya que eliminaría a un competidor directo en la lucha por los boletos internacionales.
Más abajo, Deportivo Riestra (51 puntos) aparece como otro posible favorecido. Si el Bicho obtiene la Copa y alguno de los tres primeros gana el Clausura, el Malevo podría acceder al repechaje de la Libertadores. En ese caso, necesitaría que Argentinos no logre el doblete, ya que si también se impone en el torneo local, el cupo pasaría a manos del subcampeón, Independiente Rivadavia.
La lista de equipos expectantes sigue con San Lorenzo (49 puntos) y Racing (47), ambos con esperanzas de escalar posiciones en las fechas restantes. También se encuentran atentos Barracas Central, Tigre y Huracán, todos con 46 puntos, que podrían beneficiarse con una consagración del equipo de Pablo Guede. Incluso más relegados, Estudiantes (42) e Independiente (41) no pierden la ilusión.
Saben que un triunfo de Argentinos y un eventual título internacional de Lanús ante Atlético Mineiro podrían abrirles la puerta de la Sudamericana. La final de esta noche, por tanto, no solo definirá un campeón: también podría reordenar por completo la tabla anual y el mapa de clasificados a las copas de 2026.
A dos partidos del final: así está la Tabla Anual del fútbol argentino
