Barracas Central venció a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura y volvió a zona de playoffs
El "Guapo" se repuso de la reciente caída ante Boca y logró un importante triunfo 2-0 de local ante el "Bicho" para trepar al tercer puesto.
Este sábado, Barracas Central venció 2-0 de local a Argentinos Juniors en el Estadio Claudio Fabián Tapia, en un encuentro fundamental por la 14ª jornada del Torneo Clausura.
Bruera, en el inicio del partido y a cuatro minutos del final, marcó los dos tantos de la victoria para el conjunto del "Gallego" Insúa. El "Bicho" sufrió la expulsión de Bravo, antes de la media hora de partido.
Para el "Guapo", la victoria es vital: la necesitaba para asegurarse un lugar en la zona de clasificación a los octavos de final del torneo y, de paso, acercarse a la Copa Sudamericana del año próximo.
Con este resultado, Barracas trepó al tercer puesto de la Zona A con 21 unidades, dejando atrás la caída 3-1 ante Boca.
Por su parte, el Bicho, ahora, puede finalizar la jornada fuera de la zona de playoffs, mientras que quedó cuarto en la tabla anual, a tan solo una unidad de alcanzar la zona de repechaje para la Copa Libertadores.
Sin embargo, el principal foco de Argentinos en el cierre de la temporada es la inminente final de la Copa Argentina, programada para el próximo miércoles 5 de noviembre, donde enfrentará a Independiente Rivadavia con la esperanza de ser campeón por primera vez en 15 años.
Formaciones del encuentro
Barracas: Marcos Ledesma; Nicolas Capraro, Yonatthan Rak, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Nahuel Barrios, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.
Argentinos: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.
Barracas Central vs. Argentinos Juniors: datos del partido
- Hora: 16:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Claudio Fabián Tapia
