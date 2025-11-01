Barracas Central venció a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura y volvió a zona de playoffs

Sin embargo, el principal foco de Argentinos en el cierre de la temporada es la inminente final de la Copa Argentina, programada para el próximo miércoles 5 de noviembre, donde enfrentará a Independiente Rivadavia con la esperanza de ser campeón por primera vez en 15 años.

Formaciones del encuentro

Barracas: Marcos Ledesma; Nicolas Capraro, Yonatthan Rak, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Nahuel Barrios, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.

Argentinos: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.

Barracas Central vs. Argentinos Juniors: datos del partido

Hora: 16:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Claudio Fabián Tapia