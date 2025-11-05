Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por la Copa Argentina 2025.
Este miércoles, el fútbol argentino vivirá la final de la Copa Argentina 2025, que enfrentará a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba, a partir de las 21:10. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.
Por el lado del conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, el camino hasta esta instancia fue tan sólido como convincente. Argentinos Juniors no necesitó recurrir a los penales en ninguna fase y mantuvo una línea de juego reconocible. En su recorrido eliminó a Central Norte de Salta y Excursionistas con dos goleadas 3-0, luego superó a Aldosivi (2-1), a Lanús (1-0) y a Belgrano de Córdoba (2-1) en semifinales.
Del otro lado, la lepra mendocina, de la mano de Alfredo Berti y con el colombiano Sebastián Villa como figura destacada, atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. En su trayecto dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en penales), Central Córdoba de Rosario (2-1), Tigre (3-1) y en semifinales dio el gran golpe al eliminar a River Plate (0-0 y 4-3 en los penales).
Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: probables formaciones
- Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alfredo Berti.
- Argentinos Juniors: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
