Independiente Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
River, que viene de conseguir su primera victoria del semestre, buscará un buen resultado en El Campín de Bogotá para llegar con ventaja a la vuelta en Buenos Aires. Los detalles en la nota.
Independiente Santa Fe y River juegan este miércoles, desde las 21:30, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputa en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, luego de que la serie fuera postergada una semana por el terremoto que afectó a Colombia.
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega al compromiso internacional con un importante envión después de conseguir su primer triunfo del semestre al derrotar 2-0 a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura, dejando atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas. Además, el encuentro marcó el debut como titular de Thiago Almada, uno de los principales refuerzos del "Millonario" para este semestre.
Ahora, River buscará trasladar esa recuperación a Colombia y conseguir un buen resultado en Bogotá para llegar con ventaja a la revancha, que se disputa la semana próxima en el Monumental.
Por otro lado, tras la suspensión del torneo local por el terremoto, el conjunto cafetero llega con su último partido disputado el 8 de agosto, cuando venció 2-0 a Boyacá Chicó. En caso de avanzar, el ganador de la serie enfrentará en cuartos al vencedor de Olimpia o Vasco da Gama.
Formaciones de Independiente Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana
- Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Jeison Angulo; Kilian Toscano, Daniel Torres; Omar Fernández, Nahuel Bustos, Jader Obrian; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.
- Árbitro: Jesús Valenzuela.
- VAR: Carlos Orbe.
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TV: ESPN.
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