Por qué River no juega este fin de semana por la fecha 11 del Torneo Clausura

Por qué River pidió postergar su partido con Sarmiento de Junín

La razón principal es la convocatoria de varios futbolistas para el partido de la Selección Argentina ante Burkina Faso, en el marco de la despedida de Lionel Messi. Entre los citados figuran el arquero Santiago Beltrán y el defensor Nicolás Otamendi. A ellos se sumarán a las celebraciones Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Thiago Almada —este último dado de baja por lesión junto a Tobías Andrada—, lo que dejaba al conjunto de Núñez sin gran parte de su equipo titular.