Por qué River no juega este fin de semana por la fecha 11 del Torneo Clausura
A diferencia del resto de los equipos, el Millonario no disputará su partido ante Sarmiento de Junín tras un pedido a la AFA. ¿Qué pasó?
En plena fecha FIFA, el fútbol argentino mantendrá su marcha habitual con la disputa de la fecha 11 del Torneo Clausura. Sin embargo, la programación de este fin de semana sufrirá un importante retoque: el duelo entre River y Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón debió ser pospuesto.
El encuentro, que en principio debía jugarse entre este viernes y el lunes 5 de octubre, fue reprogramado para el miércoles 14 de octubre a las 19:00. La postergación responde a un pedido formal del Millonario ante la AFA, la cual dio visto bueno al reclamo por la cantidad de ausencias que sufrirá el plantel dirigido por Leonardo Ponzio.
Por qué River pidió postergar su partido con Sarmiento de Junín
La razón principal es la convocatoria de varios futbolistas para el partido de la Selección Argentina ante Burkina Faso, en el marco de la despedida de Lionel Messi. Entre los citados figuran el arquero Santiago Beltrán y el defensor Nicolás Otamendi. A ellos se sumarán a las celebraciones Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Thiago Almada —este último dado de baja por lesión junto a Tobías Andrada—, lo que dejaba al conjunto de Núñez sin gran parte de su equipo titular.
Como consecuencia directa de esta reorganización, River afronta un extenso parate de 21 días sin competencia oficial. Tras la caída frente a Huracán en el Monumental hace casi dos semanas, la Banda recién volverá al ruedo el sábado 10 de octubre cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto, antes de ponerse al día contra el Verde en Junín.
Los próximos encuentros que disputará River
- 10/10 – River vs. Estudiantes (Río Cuarto)
- 14/10 – Sarmiento (Junín) vs. River
- 18/10 – Belgrano (Córdoba) vs. River
- 25/10 – River vs. Racing
- 1/11 – Boca vs. River
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