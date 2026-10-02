Golpe en Avellaneda: Instituto goleó 4-1 a Independiente y se afianza en lo más alto de la Zona A
En el Estadio Libertadores de América, la Gloria se llevó un triunfazo que lo dejó como único líder de la Zona A en el Torneo Clausura.
Instituto de Córdoba firmó una noche inolvidable este viernes en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, la Gloria mostró una aplastante contundencia y venció por 4-1 a Independiente, consolidándose como líder de su grupo.
Un primer tiempo de emociones y expulsión decisiva
El trámite comenzó favorable a la visita cuando, a los 16 minutos, Jeremías Lázaro definió con precisión tras un rápido avance para señalar el 1-0.
Poco después, la reacción del conjunto local llegó por intermedio de Maximiliano Meza, quien sacó un potente remate a los 22 minutos para igualar las acciones, tanto que fue convalidado a instancias del VAR.
Sin embargo, el destino del encuentro dio un giro drástico justo antes del descanso. El propio Meza cometió una infracción que le valió su segunda tarjeta amarilla a los 44 minutos, dejando al equipo de Avellaneda con diez futbolistas para afrontar todo el complemento.
Ráfaga y festival de Instituto en la segunda parte
Con la ventaja numérica a su favor, la escuadra cordobesa dominó los tiempos en el segundo tiempo:
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2-1 (51'): Hernán de la Fuente, quien ingresó desde el banco en el entretiempo, capturó una oportunidad en el área y puso nuevamente arriba a la visita.
3-1 (65'): Matías Gallardo amplió la brecha con un disparo certero para dejar sin respuestas a Rodrigo Rey.
4-1 (80'): Alex Luna sentenció la goleada tras definir con eficacia frente al arco rival.
Con este triunfo, Instituto de Córdoba suma tres puntos clave para afianzarse en la cima de la Zona A, mientras que Independiente sufre un duro tropiezo como local que complica sus aspiraciones en el certamen.
Formaciones de Independiente vs. Instituto por el Torneo Clausura - Zona A
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