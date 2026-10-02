Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Gimnasia por Internet

La "Lepra" mendocina llega al compromiso después de vencer 1-0 a Barracas Central en condición de visitante, por lo que acumula 17 puntos en el campeonato. El equipo dirigido por Alfredo Berti, que registra cinco triunfos, dos empates y tres derrotas, se encuentra en el tercer puesto de la Zona B, a un punto de los líderes Argentinos Juniors y Rosario Central.