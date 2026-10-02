Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Gimnasia por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Gimnasia por el Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia y Gimnasia chocan este viernes, desde las 21.30, en el estadio Bautista Gargantini, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, tendrá como árbitro principal a Bryan Ferreyra, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
La "Lepra" mendocina llega al compromiso después de vencer 1-0 a Barracas Central en condición de visitante, por lo que acumula 17 puntos en el campeonato. El equipo dirigido por Alfredo Berti, que registra cinco triunfos, dos empates y tres derrotas, se encuentra en el tercer puesto de la Zona B, a un punto de los líderes Argentinos Juniors y Rosario Central.
Además, Independiente Rivadavia se ubica en lo más alto de la tabla anual, con 51 unidades, y buscará sumar de a tres ante su gente para continuar como uno de los protagonistas de la temporada.
Gimnasia, por su parte, también suma 17 unidades y atraviesa una campaña similar en el Clausura. El conjunto conducido por Ariel Pereyra viene de empatar 2-2 con Banfield en el Bosque y acumula cinco victorias, dos igualdades y tres caídas. De esta manera, se ubica en el cuarto lugar de la Zona B y buscará sumar en Mendoza para mantenerse en puestos de playoffs.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Gimnasia por el Torneo Clausura
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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