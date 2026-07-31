Independiente venció a Newell's con un golazo de Montiel y tiene puntaje perfecto en el Torneo Clausura 2026

Cómo llegan Independiente y Newell's a este duelo

El "Rojo" llega al compromiso con el ánimo en alza luego de vencer 2 a 0 a Estudiantes en la primera fecha. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros intentará aprovechar el buen comienzo para hacerse fuerte en el certamen local, un título que Independiente no conquista desde el Torneo Apertura 2002.

En el primer semestre, el conjunto de Avellaneda había generado expectativas, aunque quedó eliminado en los octavos de final del Apertura tras caer como visitante frente a Rosario Central.

Por su parte, la "Lepra" intentará ratificar el buen comienzo de torneo tras imponerse por 1 a 0 frente a Talleres en Rosario. El conjunto conducido por Frank Kudelka buscará dar otro golpe fuera de casa y sostener el nivel que mostró en la primera fecha para mantenerse entre los protagonistas de la Zona A.