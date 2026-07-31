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Independiente venció a Newell's con un golazo de Montiel y tiene puntaje perfecto en el Torneo Clausura 2026

Independiente venció a Newells con un golazo de Montiel.

Independiente venció a Newell's con un golazo de Montiel.
Foto: X @Independiente

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Ante su gente, el "Rojo" logró sumar su segunda victoria consecutiva y se ilusiona con pelear la zona. La "Lepra" también venía de un triunfo.

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Independiente volvió a presentarse ante su gente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini este jueves y fue con victoria por 1-0 ante Newell's por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Si bien ambos llegaban tras debuts con triunfos, fue el "Rojo" el que pudo aprovechar el envión anímico para sumar otra vez de a 3 unidades y mantener el puntaje perfecto en el grupo.

Independiente vs. Newell's: minuto a minuto

Final del partido: el Rojo se impuso 1-0

El conjunto de Quinteros sumó su segunda victoria consecutiva en el certamen.

Santiago Montiel puso en ventaja al Rojo antes de que finalice el primer tiempo

Independiente vs. Newell's: resultado en vivo

Cómo llegan Independiente y Newell's a este duelo

El "Rojo" llega al compromiso con el ánimo en alza luego de vencer 2 a 0 a Estudiantes en la primera fecha. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros intentará aprovechar el buen comienzo para hacerse fuerte en el certamen local, un título que Independiente no conquista desde el Torneo Apertura 2002.

En el primer semestre, el conjunto de Avellaneda había generado expectativas, aunque quedó eliminado en los octavos de final del Apertura tras caer como visitante frente a Rosario Central.

Por su parte, la "Lepra" intentará ratificar el buen comienzo de torneo tras imponerse por 1 a 0 frente a Talleres en Rosario. El conjunto conducido por Frank Kudelka buscará dar otro golpe fuera de casa y sostener el nivel que mostró en la primera fecha para mantenerse entre los protagonistas de la Zona A.

Formaciones de Independiente vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: Libertadores de América.
  • Árbitro: Pablo Echavarría.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • TV: ESPN Premium.

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