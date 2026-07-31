Independiente venció a Newell's con un golazo de Montiel y tiene puntaje perfecto en el Torneo Clausura 2026

Final del partido: el Rojo se impuso 1-0
El conjunto de Quinteros sumó su segunda victoria consecutiva en el certamen.
EN VIVOFecha 2
Ante su gente, el "Rojo" logró sumar su segunda victoria consecutiva y se ilusiona con pelear la zona. La "Lepra" también venía de un triunfo.
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Independiente volvió a presentarse ante su gente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini este jueves y fue con victoria por 1-0 ante Newell's por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
Si bien ambos llegaban tras debuts con triunfos, fue el "Rojo" el que pudo aprovechar el envión anímico para sumar otra vez de a 3 unidades y mantener el puntaje perfecto en el grupo.
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