Independiente le ganó 2-0 a Estudiantes en La Plata
Con goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel en el segundo tiempo, el Rojo comenzó con el pie derecho en la Zona A. Guido Carrillo falló un penal para el Pincha.
Independiente debutó con una sólida victoria en el Torneo Clausura 2026 al imponerse por 2-0 sobre Estudiantes de La Plata en un encuentro correspondiente a la primera fecha de la Zona A.
Después de un primer tiempo parejo y con pocas situaciones claras, el equipo de Gustavo Quinteros encontró la diferencia en el complemento. A los 31 minutos, Santiago Montiel envió un preciso centro desde la izquierda y Gabriel Ávalos anticipó en el área para poner el 1-0 y desatar el festejo.
La respuesta del Pincha llegó rápidamente. Apenas dos minutos más tarde, Pablo Dóvalo sancionó penal por una infracción sobre Brian Aguirre. Sin embargo, Guido Carrillo no pudo aprovechar la oportunidad y desperdició su remate, manteniendo la ventaja para el conjunto local. El golpe terminó siendo decisivo. A los 37 minutos del segundo tiempo, Estudiantes cometió un insólito error en salida y Montiel no perdonó: recuperó la pelota y definió para establecer el 2-0 definitivo.
De esta manera, Independiente comenzó el certamen sumando tres puntos importantes y dejando una buena imagen ante uno de los equipos llamados a ser protagonistas del campeonato. En la próxima fecha, Estudiantes intentará recuperarse cuando visite a Boca en La Bombonera, mientras que el Rojo volverá a presentarse en Avellaneda para recibir a Newell's.
Gabriel Ávalos abrió el marcador para Independiente:
Insólito blooper en el fondo del Pincha y Santiago Montiel estira la ventaja:
Estudiantes de La Plata vs. Independiente por el Torneo Clausura: minuto a minuto
Probables formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Independiente
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Estudiantes vs. Independiente, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 17.15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Sebastián Habib
- Estadio: Jorge Luis Hirschi
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