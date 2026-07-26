Independiente le ganó 2-0 a Estudiantes en La Plata

La respuesta del Pincha llegó rápidamente. Apenas dos minutos más tarde, Pablo Dóvalo sancionó penal por una infracción sobre Brian Aguirre. Sin embargo, Guido Carrillo no pudo aprovechar la oportunidad y desperdició su remate, manteniendo la ventaja para el conjunto local. El golpe terminó siendo decisivo. A los 37 minutos del segundo tiempo, Estudiantes cometió un insólito error en salida y Montiel no perdonó: recuperó la pelota y definió para establecer el 2-0 definitivo.