Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente vs. Newell's por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Newell's por el Torneo Clausura.
Independiente se reencuentra con su público en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini este jueves a las 21:15, cuando reciba a Newell's por la segunda jornada de la Zona A del Torneo Clausura. El partido contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium.
El conjunto de Avellaneda llega con el impulso de su gran arranque tras superar 2-0 a Estudiantes en La Plata. Bajo la conducción de Gustavo Quinteros, el "Rojo" buscará afianzarse en el plano local y dar un paso firme en un certamen que le es ajeno desde el Apertura 2002, intentando dejar atrás la espina del semestre pasado, cuando quedó eliminado en octavos ante Rosario Central.
Del otro lado estará la "Lepra" de Frank Kudelka, que también comenzó con el pie derecho tras derrotar 1-0 a Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa. El elenco rosarino desembarca en Avellaneda con la premisa de dar un nuevo golpe a domicilio y sostener el rendimiento para mantenerse en los puestos de vanguardia del grupo.
Formaciones de Independiente vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente vs. Newell's
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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