Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente vs. Newell's por el Torneo Clausura

El conjunto de Avellaneda llega con el impulso de su gran arranque tras superar 2-0 a Estudiantes en La Plata. Bajo la conducción de Gustavo Quinteros, el "Rojo" buscará afianzarse en el plano local y dar un paso firme en un certamen que le es ajeno desde el Apertura 2002, intentando dejar atrás la espina del semestre pasado, cuando quedó eliminado en octavos ante Rosario Central.