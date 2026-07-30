Problemas para Independiente: FIFA lo inhibió por una deuda con Olimpia por Facundo Zabala

La entidad paraguaya acudió a los tribunales de la FIFA para reclamar el pago de un millón de dólares, además de los intereses correspondientes, por la transferencia del lateral izquierdo, quien llegó al Rojo a mediados de 2025. La sanción representa un inconveniente importante para la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti, ya que Independiente no podrá inscribir nuevos futbolistas hasta cancelar la deuda y obtener el levantamiento de la inhibición. Por ese motivo, desde el club ya trabajan para resolver el conflicto en el corto plazo con el objetivo de no comprometer las últimas negociaciones abiertas en este mercado.