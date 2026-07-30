Problemas para Independiente: FIFA lo inhibió por una deuda con Olimpia por Facundo Zabala
El club paraguayo reclama un millón de dólares más intereses por el pase del defensor. El Rojo no podrá incorporar futbolistas hasta regularizar la situación.
Independiente sumó un nuevo dolor de cabeza en medio del mercado de pases. Luego de haber comenzado el Torneo Clausura 2026 con un triunfo por 2-0 frente a Estudiantes en La Plata, el club de Avellaneda recibió una inhibición por parte de la FIFA a raíz de una deuda mantenida con Olimpia de Paraguay por el pase de Facundo Zabala.
La entidad paraguaya acudió a los tribunales de la FIFA para reclamar el pago de un millón de dólares, además de los intereses correspondientes, por la transferencia del lateral izquierdo, quien llegó al Rojo a mediados de 2025. La sanción representa un inconveniente importante para la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti, ya que Independiente no podrá inscribir nuevos futbolistas hasta cancelar la deuda y obtener el levantamiento de la inhibición. Por ese motivo, desde el club ya trabajan para resolver el conflicto en el corto plazo con el objetivo de no comprometer las últimas negociaciones abiertas en este mercado.
El caso de Zabala se suma a una serie de complicaciones económicas que el Rojo ha atravesado en los últimos años y llega en un momento sensible, cuando el equipo intenta reforzarse para afrontar el segundo semestre de la temporada.
Se trabó la salida de Ignacio Pussetto
Como si fuera poco, Independiente también enfrenta dificultades para concretar la salida de Ignacio Pussetto. El delantero tenía avanzadas las conversaciones para regresar a Huracán, pero la operación quedó momentáneamente frenada.
La principal traba radica en una deuda que el club mantiene con el futbolista, situación que deberá resolverse antes de avanzar definitivamente con su transferencia al Globo. De todas maneras, las negociaciones continúan y no descartan que pueda haber novedades en las próximas horas.
Mientras tanto, el conjunto de Avellaneda deberá enfocarse en solucionar sus problemas administrativos y financieros para evitar que la inhibición de FIFA condicione el armado del plantel de cara a un semestre en el que buscará ser protagonista tanto en el ámbito local como internacional.
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