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Independiente vs. Newell's por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Foto: X @Independiente

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El "Rojo" venció a Estudiantes en la primera fecha y juega ante su gente con el objetivo de hilar su segundo triunfo consecutivo.

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EN VIVO

Independiente vuelve a presentarse en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini este jueves ante Newell's por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro es televisado por ESPN Premium.

Independiente vs. Newell's: minuto a minuto

Final del primer tiempo: el Rojo se impone 1-0

Santiago Montiel puso en ventaja al Rojo antes de que finalice el primer tiempo

Independiente vs. Newell's: resultado en vivo

Cómo llegan Independiente y Newell's a este duelo

El "Rojo" llega al compromiso con el ánimo en alza luego de vencer 2 a 0 a Estudiantes en la primera fecha. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros intentará aprovechar el buen comienzo para hacerse fuerte en el certamen local, un título que Independiente no conquista desde el Torneo Apertura 2002.

En el primer semestre, el conjunto de Avellaneda había generado expectativas, aunque quedó eliminado en los octavos de final del Apertura tras caer como visitante frente a Rosario Central.

Por su parte, la "Lepra" intentará ratificar el buen comienzo de torneo tras imponerse por 1 a 0 frente a Talleres en Rosario. El conjunto conducido por Frank Kudelka buscará dar otro golpe fuera de casa y sostener el nivel que mostró en la primera fecha para mantenerse entre los protagonistas de la Zona A.

Formaciones de Independiente vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: Libertadores de América.
  • Árbitro: Pablo Echavarría.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • TV: ESPN Premium.

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