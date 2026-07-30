EN VIVOFecha 2
Independiente vs. Newell's por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
El "Rojo" venció a Estudiantes en la primera fecha y juega ante su gente con el objetivo de hilar su segundo triunfo consecutivo.
EN VIVO
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22:09
Final del primer tiempo: el Rojo se impone 1-0
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22:04
Santiago Montiel puso en ventaja al Rojo antes de que finalice el primer tiempo
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21:53
Independiente vs. Newell's: resultado en vivo
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21:52
Cómo llegan Independiente y Newell's a este duelo
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21:52
Formaciones de Independiente vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A
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21:52
Horario y televisación
Independiente vuelve a presentarse en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini este jueves ante Newell's por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro es televisado por ESPN Premium.
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