Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026 EN VIVO: goles, minuto a minuto

Formaciones de Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Vélez Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias, Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Datos de Independiente vs. Vélez
- Hora: 19.45
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: Libertadores de América
