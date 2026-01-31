Diego Tarzia se va al Vitória de Brasil tras su salida de Independiente
Los brasileños enviaron una oferta y todas las partes son optimistas en que se pueda llegar a un acuerdo en las próximas horas.
Diego Tarzia seguirá su carrera en Brasil tras dejar Independiente. El delantero de 22 años acordó su traslado a Vitória, que adquirirá un 5% de su pase por 200 mil dólares y tendrá la obligación de comprar un 75% adicional por 2,6 millones en el futuro. Independiente conservará un 20% del pase del jugador, en una operación poco común debido a los cupos limitados para transferencias al exterior.
Tarzia, que había entrado 23 minutos en el empate ante Newell's la fecha pasada en Rosario, en total disputó 64 partidos oficiales con la camiseta del Rojo entre todas las competencias, con cinco goles y cuatro asistencias.
Otro de los motivos que llevó a la dirigencia a tratar de desprenderse del futbolista en lo inmediato es que tenía contrato hasta diciembre de 2027. A su vez, contaba con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, una cifra que en su momento marcaba la valoración que el club había hecho en su momento, pero que Tarzia no logró sostener en el tiempo.
Javier Ruiz comenzó a despedirse de Independiente
Luego de presionar para forzar su salida, Necaxa finalmente envió la propuesta que había prometido el representante del jugador de 20 años, que en la última temporada estuvo a préstamo en Barracas. Los mexicanos pagarán 1.600.000 dólares netos por el 60% del pase, a pagar en dos cuotas y se fijará una opción de compra de u$s 800.000 por otro 20%.
Con estas ventas al exterior, al Rojo se le abrirán dos cupos para traer refuerzos hasta fines de marzo. Y un futbolista que está en el radar es un viejo conocido: se trata de Domingo Blanco, extremo derecho de 30 años que surgió de la cantera del club de Avellaneda, que agosto de 2022 se marchó al Dnipro de Ucrania y que fue ofrecido tras su paso por el Tijuana. Ya estuvo en carpeta de Quinteros cuando dirigió a Vélez y es del agrado del entrenador por ser un jugador polifuncinal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario