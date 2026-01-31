Diego Tarzia se va al Vitória de Brasil tras su salida de Independiente

Con estas ventas al exterior, al Rojo se le abrirán dos cupos para traer refuerzos hasta fines de marzo. Y un futbolista que está en el radar es un viejo conocido: se trata de Domingo Blanco, extremo derecho de 30 años que surgió de la cantera del club de Avellaneda, que agosto de 2022 se marchó al Dnipro de Ucrania y que fue ofrecido tras su paso por el Tijuana. Ya estuvo en carpeta de Quinteros cuando dirigió a Vélez y es del agrado del entrenador por ser un jugador polifuncinal.