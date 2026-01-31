Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura.
Independiente y Vélez, ambos invictos pero con necesidades diferentes, chocan este sábado en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, en uno de los encuentros más interesantes del inicio de la jornada.
El duelo se juega desde las 19.45 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América, con arbitraje de Hernán Mastrángelo. Se podrá ver por TNT Sports.
El "Rojo" llega con un sabor amargo tras su paso por Rosario, donde no logró cerrar el marcador y permitió que Newell’s rescatara un empate agónico mediante el juego aéreo. En conferencia de prensa, Gustavo Quinteros no ocultó su inquietud por la repetición de errores defensivos: “No estamos ligando; nos empataron dos encuentros de la misma forma”, lamentó el DT.
Vélez Sarsfield, en contrapartida, arriba en alza tras encadenar dos victorias consecutivas, la última de ellas un 2-1 frente a Talleres. El gran protagonista de la jornada fue Joaquín García, quien tras superar una inactividad de un año por una fractura de tobillo, fue el encargado de sellar el triunfo.
Formaciones de Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Vélez Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias, Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Vélez
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
