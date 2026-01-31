De no creer: Jano Gordon hizo un gol para Vélez y al minuto lo empató en contra para Independiente

GOL EN CONTRA DE JANO GORDON El futbolista de Vé

La secuencia dejó atónitos a jugadores, cuerpos técnicos y al público presente, ya que no es habitual ver que un mismo futbolista convierta a favor y en contra en un lapso tan corto. El blooper le dio aire a Independiente, que encontró la igualdad sin necesidad de generar una jugada propia, mientras que los de Liniers debieron reponerse del golpe anímico en pleno desarrollo del encuentro.