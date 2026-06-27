Inglaterra cumplió, ganó y se quedó con el Grupo L del Mundial 2026

El conjunto inglés continuó buscando sin demasiada precisión y la falta de profundidad comenzó a generar cierta impaciencia. Marcus Rashford también tuvo su oportunidad con un tiro libre cerca del final del primer tiempo, pero su remate se fue desviado.

En el complemento, Inglaterra mostró otra actitud. Aceleró sus movimientos ofensivos, encontró más espacios y comenzó a acercarse con mayor peligro al arco defendido por Orlando Mosquera, una de las figuras de Panamá.

El gol llegó a los 17 minutos del segundo tiempo. Tras un córner ejecutado por Bukayo Saka, la pelota quedó en los pies de Jude Bellingham, quien sacó un potente remate desde afuera del área para abrir el marcador.

Pocos minutos después apareció Kane para sentenciar la historia. Bellingham volvió a ser protagonista: encaró por izquierda, dejó atrás a su marcador y envió un centro preciso para que el delantero del Bayern Múnich conectara de cabeza y marcara el 2-0 definitivo.

Con la ventaja asegurada, Inglaterra manejó los tiempos del partido y comenzó a pensar en la próxima instancia. Panamá tuvo una última oportunidad sobre el cierre cuando José Fajardo quedó mano a mano con Pickford y convirtió, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Así, Inglaterra terminó como líder del Grupo L con siete unidades y disputará los 16avos de final el miércoles 1 de julio en Atlanta ante el mejor tercero de los Grupos I o K.

Panamá, en cambio, se despidió del Mundial sin victorias y sin goles a favor en sus tres presentaciones, cerrando una participación donde no pudo dar el golpe frente a los grandes del grupo.

Seguí el MINUTO A MINUTO de Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Live Blog Post Gol de Inglaterra Harry Kane estiró la diferencia y a los 67 minutos marcó el 2-0. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070999809159266333&partner=&hide_thread=false De cabeza, Harry Kane marcó el 2-0 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA pic.twitter.com/uBNNZrGcga — minutouno (@minutounocom) June 27, 2026

Live Blog Post Gol de Inglaterra A los 62 minutos, Jude Bellingham abre el marcador y vence a Panamá por 1-0. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070997659595210863&partner=&hide_thread=false Jude Bellingham metió el zurdazo y abrió el marcador contra Panamá pic.twitter.com/LlsZZ2oJoo — minutouno (@minutounocom) June 27, 2026

Live Blog Post Comienza el segundo tiempo Panamá e Inglaterra volvieron al campo de juego para disputar el complemento.

Live Blog Post Fin del primer tiempo Panamá e Inglaterra igualan 0-0 en los primeros 45 minutos de juego.

Live Blog Post Así llegan Panamá e Inglaterra a este duelo El seleccionado inglés llega como uno de los candidatos del grupo y depende de sí mismo para cerrar la fase en lo más alto, mientras que Panamá se juega su última carta en el certamen. El seleccionado de Thomas Tuchel debutó con una victoria ante Croacia (4 a 2) y luego igualó 0 a 0 frente a Ghana en la segunda jornada, resultado que lo mantiene en la pelea por el liderazgo de la zona, aunque ya sin puntaje perfecto. Con un triunfo o incluso un empate, el equipo europeo podría asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. El elenco panameño, por su parte, comenzó el torneo con dos derrotas, por lo que llega a esta última jornada sin chances de clasificar a la siguiente ronda. Panamá disputó su primera Copa del Mundo en Rusia 2018, logrando un hito histórico en aquella edición. En ese torneo convirtió su primer gol en Mundiales, anotado por Felipe Baloy ante Inglaterra.

Live Blog Post Formaciones de Panamá vs. Inglaterra Embed Resultado en directo de Panama - England

Live Blog Post Horario y televisación Hora : 18:00

: 18:00 TV : DSports y TV Pública

: DSports y TV Pública Árbitro : Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)

: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar) Estadio : New Jersey