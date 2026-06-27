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Inglaterra cumplió, ganó y se quedó con el Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra cumplió, ganó y se quedó con el Grupo L del Mundial 2026
Inglaterra cierra su participación en el Grupo L ante Panamá. 

Inglaterra cierra su participación en el Grupo L ante Panamá. 
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Inglaterra
Panamá

El conjunto dirigido por Gareth Southgate derrotó 2-0 a Panamá, terminó invicto la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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Inglaterra hizo valer su jerarquía y cerró la fase de grupos del Mundial con una victoria ante Panamá. El equipo europeo se impuso por 2-0 en el MetLife Stadium de New Jersey, aseguró el primer puesto del Grupo L con siete puntos y ahora deberá esperar la definición de las otras zonas para conocer a su próximo rival.

Más allá del resultado, la jornada quedó marcada por un hecho histórico: Harry Kane alcanzó un nuevo récord al convertirse en el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los mundiales.

Desde el inicio del partido, el seleccionado inglés asumió el protagonismo. Con mayor posesión de pelota y paciencia para construir sus ataques, los europeos intentaron imponer condiciones ante un Panamá que apostó por resistir y mantenerse ordenado en defensa.

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A Inglaterra le costó encontrar espacios en los metros finales. Dominaba el juego, pero no lograba transformar ese control en situaciones claras de gol. Del otro lado, los centroamericanos tenían pocas oportunidades para atacar y apenas lograban salir de la presión rival.

Sin embargo, Panamá tuvo una de las chances más claras de la primera mitad. Luego de la pausa de hidratación, José Luis Rodríguez sorprendió con un remate desde el sector derecho que obligó a Jordan Pickford a intervenir con una gran atajada para evitar el gol.

El conjunto inglés continuó buscando sin demasiada precisión y la falta de profundidad comenzó a generar cierta impaciencia. Marcus Rashford también tuvo su oportunidad con un tiro libre cerca del final del primer tiempo, pero su remate se fue desviado.

En el complemento, Inglaterra mostró otra actitud. Aceleró sus movimientos ofensivos, encontró más espacios y comenzó a acercarse con mayor peligro al arco defendido por Orlando Mosquera, una de las figuras de Panamá.

El gol llegó a los 17 minutos del segundo tiempo. Tras un córner ejecutado por Bukayo Saka, la pelota quedó en los pies de Jude Bellingham, quien sacó un potente remate desde afuera del área para abrir el marcador.

Pocos minutos después apareció Kane para sentenciar la historia. Bellingham volvió a ser protagonista: encaró por izquierda, dejó atrás a su marcador y envió un centro preciso para que el delantero del Bayern Múnich conectara de cabeza y marcara el 2-0 definitivo.

Con la ventaja asegurada, Inglaterra manejó los tiempos del partido y comenzó a pensar en la próxima instancia. Panamá tuvo una última oportunidad sobre el cierre cuando José Fajardo quedó mano a mano con Pickford y convirtió, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Así, Inglaterra terminó como líder del Grupo L con siete unidades y disputará los 16avos de final el miércoles 1 de julio en Atlanta ante el mejor tercero de los Grupos I o K.

Panamá, en cambio, se despidió del Mundial sin victorias y sin goles a favor en sus tres presentaciones, cerrando una participación donde no pudo dar el golpe frente a los grandes del grupo.

Seguí el MINUTO A MINUTO de Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026

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Gol de Inglaterra

Harry Kane estiró la diferencia y a los 67 minutos marcó el 2-0.

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Gol de Inglaterra

A los 62 minutos, Jude Bellingham abre el marcador y vence a Panamá por 1-0.

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Comienza el segundo tiempo

Panamá e Inglaterra volvieron al campo de juego para disputar el complemento.

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Fin del primer tiempo

Panamá e Inglaterra igualan 0-0 en los primeros 45 minutos de juego.

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Así llegan Panamá e Inglaterra a este duelo

El seleccionado inglés llega como uno de los candidatos del grupo y depende de sí mismo para cerrar la fase en lo más alto, mientras que Panamá se juega su última carta en el certamen.

El seleccionado de Thomas Tuchel debutó con una victoria ante Croacia (4 a 2) y luego igualó 0 a 0 frente a Ghana en la segunda jornada, resultado que lo mantiene en la pelea por el liderazgo de la zona, aunque ya sin puntaje perfecto. Con un triunfo o incluso un empate, el equipo europeo podría asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

El elenco panameño, por su parte, comenzó el torneo con dos derrotas, por lo que llega a esta última jornada sin chances de clasificar a la siguiente ronda.

Panamá disputó su primera Copa del Mundo en Rusia 2018, logrando un hito histórico en aquella edición. En ese torneo convirtió su primer gol en Mundiales, anotado por Felipe Baloy ante Inglaterra.

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Formaciones de Panamá vs. Inglaterra

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Horario y televisación

  • Hora: 18:00
  • TV: DSports y TV Pública
  • Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)
  • Estadio: New Jersey

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