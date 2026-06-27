Qué canal transmite en vivo Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026
En el cierre de fase de grupos, los dirigidos por Thomas Tuchel buscarán asegurarse el primer puesto. Enterate dónde ver este duelo.
Este sábado, a partir de las 18:00 (hora de Argentina), las selecciones de Panamá e Inglaterra se verán las caras en Nueva Jersey para cerrar la tercera y última jornada del Grupo L. El encuentro, clave para definir los pases a los dieciseisavos de final, será arbitrado por el qatarí Abdulrahman Al-Jassim.
Aunque ambos seleccionados llegan en realidades futbolísticas muy diferentes, se espera que sea un partido apasionante.
Cómo llegan Panamá e Inglaterra a este duelo
Inglaterra llega a la última fecha dependiendo de sí misma para quedarse con el liderazgo del grupo, mientras que Panamá se despide del torneo buscando el honor.
El conjunto dirigido por Thomas Tuchel arrancó con un sólido 4-2 ante Croacia, pero el posterior empate sin goles frente a Ghana le quitó el puntaje ideal. Aun así, una victoria o un empate les bastará a los europeos para sellar su pase a octavos sin mirar otros estadios.
En la vereda de enfrente, el combinado panameño encadenó dos derrotas consecutivas y llega a este cierre ya sin opciones matemáticas de clasificar.
Como dato de color, este cruce evoca el debut histórico de Panamá en Rusia 2018, cita en la que Felipe Baloy marcó el primer gol de su país en un Mundial, precisamente ante el seleccionado inglés.
Qué canal transmite en vivo Panamá vs. Inglaterra
El partido podrá ser visto desde las 18 horas (hora Argentina) en TyC Sports, DSports y la TV Pública.
Formaciones de Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026
Panamá: Mosquera; Murillo, José Córdoba, Andrade, Eric Davis; Harvey, Godoy; 'Puma' Rodríguez, Carrasquilla, Ismael Díaz; Waterman. DT: Thomas Christiansen.
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.
Horario y televisación
- Hora: 18:00
- Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)
- Estadio: New Jersey
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