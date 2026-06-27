Qué canal transmite en vivo Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026

En la vereda de enfrente, el combinado panameño encadenó dos derrotas consecutivas y llega a este cierre ya sin opciones matemáticas de clasificar.

Como dato de color, este cruce evoca el debut histórico de Panamá en Rusia 2018, cita en la que Felipe Baloy marcó el primer gol de su país en un Mundial, precisamente ante el seleccionado inglés.

Qué canal transmite en vivo Panamá vs. Inglaterra

El partido podrá ser visto desde las 18 horas (hora Argentina) en TyC Sports, DSports y la TV Pública.

Formaciones de Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Panamá: Mosquera; Murillo, José Córdoba, Andrade, Eric Davis; Harvey, Godoy; 'Puma' Rodríguez, Carrasquilla, Ismael Díaz; Waterman. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.

Horario y televisación

Hora : 18:00

: 18:00 Árbitro : Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)

: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar) Estadio : New Jersey