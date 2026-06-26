Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Panamá vs. Inglaterra por internet

Por otro lado, el elenco panameño comenzó el torneo con dos derrotas, por lo que llega a esta última jornada sin chances de clasificar a la siguiente ronda. Sin embargo, disputa su segunda Copa del Mundo en la historia, siendo su primera edición en Rusia 2018. En aquel torneo convirtió su primer gol en Mundiales, anotado por Felipe Baloy justamente ante Inglaterra.