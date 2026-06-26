Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Panamá vs. Inglaterra por internet
Son dos las señales que transmitirán este encuentro, en el que Inglaterra buscará una victoria que le asegure la primera posición de su grupo. Descubrí todos los detalles en la nota.
Panamá e Inglaterra se miden este sábado, a las 18 (hora de Argentina), en New Jersey, por la tercera y última fecha del Grupo L del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TV Pública, por lo que no será necesario contar con el pacK fútbol ni acceder a plataformas como Pelota Libre o Magis TV.
El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel llega como uno de los candidatos del grupo y depende de sí mismo para cerrar la fase en lo más alto, mientras que Panamá se juega su última carta en el certamen.
El seleccionado inglés puso primera con una victoria ante Croacia (4 a 2) y luego igualó 0 a 0 frente a Ghana en la segunda jornada, resultado que lo mantiene en la pelea por el liderazgo de la zona, aunque ya sin puntaje perfecto. Con un triunfo o incluso un empate, podría asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.
Por otro lado, el elenco panameño comenzó el torneo con dos derrotas, por lo que llega a esta última jornada sin chances de clasificar a la siguiente ronda. Sin embargo, disputa su segunda Copa del Mundo en la historia, siendo su primera edición en Rusia 2018. En aquel torneo convirtió su primer gol en Mundiales, anotado por Felipe Baloy justamente ante Inglaterra.
Cómo ver en vivo Panamá vs. Inglaterra, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de TV Pública y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TV Pública:
- Flow: Canales 11 (SD) y 611 (HD)
- DirecTV: Canales 121 (SD) y 1121 (HD)
- Telecentro: Canales 8 (SD) y 1007 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026
Panamá: Mosquera; Murillo, José Córdoba, Andrade, Eric Davis; Harvey, Godoy; 'Puma' Rodríguez, Carrasquilla, Ismael Díaz; Waterman. DT: Thomas Christiansen.
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.
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