Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Inglaterra 2-2 Croacia
Sobre el final Petar Musa igualó las acciones.
EN VIVOFecha 1
El Grupo L se abre con uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos. El encuentro se diputa en el Dallas. Descubrí todos los detalles en la nota.
En un partido de alto voltaje, Inglaterra y Croacia se enfrentan este martes en uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos. Correspondiente al Grupo L del Mundial 2026, ambas selecciones comienzan su camino en el certamen con la ilusión de ser protagonistas.
El encuentro se juega en el AT&T Stadium de Dallas, desde las 17 (hora Argentina), con la televisación a cargo de DSports.
El equipo inglés, dirigido por Thomas Tuchel, llega con la intención de ser protagonistas y dar un paso firme en su camino hacia la consagración.
La mejor participación de "Los Tres Leones" en una Copa del Mundo fue en 1966, cuando se consagró campeón del mundo en condición de local.
En aquella edición, el conjunto inglés derrotó a Alemania Federal por 4 a 2 en Wembley, logrando así su único título mundial hasta la actualidad.
Del otro lado estará una Croacia siempre competitiva, conducida por Zlatko Dali, que mantiene su sello de orden táctico y experiencia.
Con referentes como Luka Modri, Mateo Kovacic, Bruno Petkovi y Andrej Kramari, el conjunto balcánico buscará alcanzar las instancias finales del torneo, como sucedió en Qatar 2022 (semifinal) y Rusia 2018 (subcampeón).
Sin embargo, el debut más recordado de Croacia sigue siendo Francia 1998, cuando sorprendió al terminar en el tercer lugar en su primera participación mundialista.
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.
Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. DT: Zlatko Dali.
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