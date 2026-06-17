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Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Foto: @England

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El Grupo L se abre con uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos. El encuentro se diputa en el Dallas. Descubrí todos los detalles en la nota.

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EN VIVO

En un partido de alto voltaje, Inglaterra y Croacia se enfrentan este martes en uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos. Correspondiente al Grupo L del Mundial 2026, ambas selecciones comienzan su camino en el certamen con la ilusión de ser protagonistas.

El encuentro se juega en el AT&T Stadium de Dallas, desde las 17 (hora Argentina), con la televisación a cargo de DSports.

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Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Inglaterra 2-2 Croacia

Sobre el final Petar Musa igualó las acciones.

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¡GOL DE INGLATERRA!

Tremendo cabezazo de Harry Kane para poner en ventaja a los ingleses.

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¡GOLAZO DE CROACIA!

Baturina, con un tremendo derechazo, igualó el encuentro a los 35 minutos del primer tiempo.

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¡GOL DE INGLATERRA!

Harry Kane volvió a patear y esta vez no perdonó a los 12 minutos del primer tiempo.

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¡ERRÓ HARRY KANE SU DISPARO PERO EL VAR HACE QUE SE REPITA!

Dominik Livakovic se adelantó y el árbitro fue para atrás la jugada.

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¡PENAL PARA INGLATERRA!

El equipo inglés, dirigido por Thomas Tuchel, llega con la intención de ser protagonistas y dar un paso firme en su camino hacia la consagración.

La mejor participación de "Los Tres Leones" en una Copa del Mundo fue en 1966, cuando se consagró campeón del mundo en condición de local.

En aquella edición, el conjunto inglés derrotó a Alemania Federal por 4 a 2 en Wembley, logrando así su único título mundial hasta la actualidad.

Del otro lado estará una Croacia siempre competitiva, conducida por Zlatko Dali, que mantiene su sello de orden táctico y experiencia.

Con referentes como Luka Modri, Mateo Kovacic, Bruno Petkovi y Andrej Kramari, el conjunto balcánico buscará alcanzar las instancias finales del torneo, como sucedió en Qatar 2022 (semifinal) y Rusia 2018 (subcampeón).

Sin embargo, el debut más recordado de Croacia sigue siendo Francia 1998, cuando sorprendió al terminar en el tercer lugar en su primera participación mundialista.

Formaciones de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.

Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. DT: Zlatko Dali.

Horario y televisación

  • Hora: 17:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: AT&T Stadium de Dallas

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