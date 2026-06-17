Bronca en redes por una marca de ropa que vende la remera de un Lionel Messi "Capitán de los Cipayos"

"Qué capo Messi dando de comer a los pobres. Hizo más que el gobierno de 'Ambrerto'", expresó otra persona, a lo que alguien más preguntó: "¿Tenés una de Perón en el cajón sin manos?". Los comentarios fueron subiendo de tono y hasta hubo quien intentó sugerir otras figuras públicas para poner sus caras en el mismo diseño que recuerda al logotipo de los alfajores Capitán del Espacio.

"Sólo un estudiante de Filosofía y Letras podría usar eso", conjeturó otra persona mientras crecía la polémica en la sección de comentarios y la publicación se volvía viral este miércoles, menos de un día después de la primera victoria argentina en el Mundial 2026.

La polémica terminó en la canaleta esperable de la grieta política, con suposiciones (y acusaciones) con tufillo de fanatismo.