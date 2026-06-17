Bronca en redes por una marca de ropa que vende la remera de un Lionel Messi "Capitán de los Cipayos"
De todas las advocaciones que le podrían haber encontrado al Capitán de la Selección para el Mundial 2026, ésta fue la más escandalosa y viral.
Si la idea era volverse viral, entonces una marca de ropa de Flores logró su cometido. Si, por el contrario, el objetivo era ofrecer un diseño novedoso con Lionel Messi como protagonista a propósito del Mundial 2026, en ese caso los responsables del negocio se convirtieron en furor por los motivos equivocados.
"Capitán de los Cipayos G. I. L", se lee en la remera blanca que ofrece La Bufonería, la marca del dúo creativo detrás de la oferta que indignó a los fanáticos de la Selección y de Lionel Messi. "¡Arrancó el mundial, che! Pedí la tuya. Manga corta y larga disponibles", agregaron a la publicación en Instagram.
Es difícil saber si los estampadores de remeras habrán tenido muchos pedidos desde la noche del martes, cuando la Selección le ganó 3 a 0 a Argelia con un hat trick de Lionel Messi que fue el primer récord registrado en el Mundial 2026.
Repercusiones en redes tras el lanzamiento de una marca que fustiga a Messi
Una cosa sí es segura: los comentarios airados no se hicieron esperar en Instagram, con sugerencias como "pero salgan a usarla en la calle la remera, eh, nada de hacerse el picante por redes nomás", o bien un lapidario "ojalá te fundas, abrazo".
"Qué capo Messi dando de comer a los pobres. Hizo más que el gobierno de 'Ambrerto'", expresó otra persona, a lo que alguien más preguntó: "¿Tenés una de Perón en el cajón sin manos?". Los comentarios fueron subiendo de tono y hasta hubo quien intentó sugerir otras figuras públicas para poner sus caras en el mismo diseño que recuerda al logotipo de los alfajores Capitán del Espacio.
"Sólo un estudiante de Filosofía y Letras podría usar eso", conjeturó otra persona mientras crecía la polémica en la sección de comentarios y la publicación se volvía viral este miércoles, menos de un día después de la primera victoria argentina en el Mundial 2026.
La polémica terminó en la canaleta esperable de la grieta política, con suposiciones (y acusaciones) con tufillo de fanatismo.
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