Lula da Silva bromeó con contratar a Lionel Messi para levantar a la selección de Brasil: el video

La prensa internacional, rendida ante Lionel Messi: "Hat-trick... e historia pura del fútbol"

La actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo generó repercusión en el país. El impacto de sus tres goles frente a Argelia atravesó fronteras y ocupó un lugar central en los principales medios deportivos del mundo, que dedicaron amplios espacios a resaltar una nueva exhibición del capitán albiceleste.

La Scaloneta comenzó la defensa del título con una sólida victoria por 3 a 0 y tuvo en su capitán a su figura excluyente. El rosarino marcó los tres tantos del encuentro y alcanzó una marca histórica al llegar a los 16 goles en Copas del Mundo, igualando el registro del alemán Miroslav Klose. Esa combinación de rendimiento individual y récord estadístico provocó una verdadera catarata de elogios en distintos países.

image

El mundo se rindió ante Lionel Messi tras el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La madrugada europea encontró a los principales portales deportivos actualizando sus portadas con la imagen del futbolista argentino. En España, uno de los mercados donde Messi dejó una huella imborrable durante su carrera, las reacciones fueron inmediatas. El diario deportivo As eligió destacar el carácter histórico de la actuación con el título: "¡Histórico Messi!". Por su parte, Marca puso el foco en el récord alcanzado y encabezó su cobertura con: "Messi, hat-trick... e historia del fútbol".

image

Las repercusiones continuaron en otros medios de referencia. Mundo Deportivo resaltó la influencia del rosarino en el funcionamiento colectivo de la selección y tituló: "Messi ilumina a Argentina y hace historia". En Italia, La Gazzetta dello Sport también destacó la magnitud de la noche vivida por el capitán argentino con la frase: "¡Messi hace la historia! Triplete en Argentina-Argelia y alcanza a Klose en la tabla de artilleros mundiales".

image