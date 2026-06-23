Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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La previa de Inglaterra vs. Ghana

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel viene de un gran debut con triunfo 4 a 2 ante Croacia, un partido donde mostró poder ofensivo, pero también algunas dudas defensivas que pusieron en riegos los tres puntos. Con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford, los “Tres Leones” irán en busca de una victoria que los deposita en la siguiente etapa.

Del otro lado aparece Ghana, que llega con la misma cantidad de puntos tras vencer 1 a 0 a Panamá en un partido muy trabajado, resuelto sobre el final. Bajo la conducción de Carlos Queiroz, el equipo africano se mostró sólido, ordenado y con una identidad marcada, apostando a una defensa firme y transiciones rápidas que le permitieron quedarse con el triunfo ante el el conjunto panameño.

Ghana afronta su quinto Mundial consecutivo, consolidándose como una de las selecciones africanas más regulares en la última década. Su mejor actuación se dio en Sudáfrica 2010, cuando logró alcanzar los cuartos de final y quedó a un paso de hacer historia al meterse entre los cuatro mejores del torneo. En aquella ocasión, fue eliminada por Uruguay desde los doce pasos, con el recordado penal de Sebastián Abreu.